Oyuncu Puanları: Trabzonspor 5-2 Çaykur Rizespor
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AA
Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti.
Bordo mavili ekibe galibiyeti getiren golleri Manuel Da Costa, Caleb Ekuban, Jose Sosa (pen), Anthony Nwakaeme ve Badou Ndiaye kaydetti.
Çaykur Rizespor'un gollerini ise Dario Melnjak ve penaltıdan Milan Skoda attı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 48'e yükseltirken, Çaykur Rizespor 24 puanda kaldı.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
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TRABZONSPOR
|OYUNCU
|PUAN
|Anthony Nwakaeme
|8.1
|Manuel Da Costa
|7.0
|Jose Sosa
|7.0
|Caleb Ekuban
|6.9
|Badou Ndiaye
|6.8
|Hüseyin Türkmen
|6.6
|Filip Novak
|6.2
|Kamil Ahmet Çörekçi
|5.8
|Alexander Sörloth
|5.5
|Guilherme
|5.5
|John Obi Mikel
|5.5
|Uğurcan Çakır
|4.5
|Abdulkadir Parmak
|?
|Abdülkadir Ömür
|?
|
ÇAYKUR RİZESPOR
|OYUNCU
|PUAN
|Dario Melnjak
|6.8
|Oğuz Kağan Güçtekin
|6.1
|Yan Sasse
|6.0
|Braian Samudio
|6.0
|Milan Skoda
|5.9
|Ismael Diomande
|5.8
|Umar Aminu
|5.7
|Montassar Talbi
|5.6
|Tunay Torun
|5.6
|Fernando Boldrin
|5.5
|Mykola Moroziuk
|4.9
|Ivanildo Fernandes
|3.7
|Gökhan Akkan
|2.9
|Oğulcan Çağlayan
|?