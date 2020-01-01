Süper Lig

Oyuncu Puanları: Trabzonspor 2-2 Antalyaspor

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Trabzonspor v Antalyaspor 08072020
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İşte OPTA verilerine göre Trabzonspor - Antalyaspor maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibinin gollerini 15 ve 43. dakikalarda attığı penaltılarla Jose Sosa kaydetti. Antalyaspor'un golleri 8. dakikada Veysel Sarı (pen.) ve 66'da Yekta Kurtuluş'tan geldi.

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Bu sonuçla Trabzonspor puanını 62'ye; Antalyaspor ise 38'e yükseltti.

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    OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

    TRABZONSPOR
    OYUNCU PUAN
    Joao Pereira 6,8
    Jose Sosa 6,8
    Guilherme 6,7
    Filip Novak 6,6
    Anthony Nwakaeme 6,5
    Uğurcan Çakır 6,1
    Abdulkadir Parmak 6
    Hüseyin Türkmen 5,7
    Gaston Campi 5,4
    Alexander Sörloth 5,2
    Bado Ndiaye 5
    Abdülkadir Ömür 5
    Caleb Ekuban 5
    Hosseini ?

    ANTALYASPOR
    OYUNCU PUAN
    Yekta Kurtuluş 7,9
    Nazım Sangare 7,8
    Fedor Kudryashov 6,7
    Bünyamin Balcı 6,5
    Chico 6,4
    Doğukan Sinik 6,3
    Eren Albayrak 5,9
    Ufuk Akyol 5,7
    Paul Omo Mukairu 5,5
    Amilton 5,4
    Veysel Sarı 4,7
    Gustavo Blanco 4,4
    Ruud Boffin 4,2
    Salih Dursun ?
     

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