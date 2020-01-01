Süper Lig

Oyuncu Puanları: Trabzonspor 1-3 Beşiktaş

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Trabzonspor Besiktas 09132020
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İşte OPTA verilerine göre Trabzonspor - Beşiktaş maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'de 2020-21 sezonunun açılış haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Boyd, 64. dakikada penaltıdan Mensah ve 74. dakikada Lens kaydetti.

Trabzonspor'un tek golü 86. dakikada Abdülkadir Ömür'den geldi.

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    Bordo-mavili ekipte Flavio, 63. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

    OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

    TRABZONSPOR
    OYUNCU PUAN
    Abdülkadir Ömür 8,6
    Abdulkadir Parmak 6,8
    Serkan Asan 6,6
    Guilherme 5,8
    Abdurrahim Dursun 5,7
    Gaston Campi 5,7
    Hüseyin Türkmen 5,7
    Kamil Ahmet Çörekçi 5,6
    Caleb Ekuban 5,5
    Anthony Nwakaeme 4,8
    Flavio 4,1
    Uğurcan Çakır 4,0
    Mykola Moroziuk 3,4
    Edgar Ie ?
    Ahmet Canbaz ?

    BEŞİKTAŞ
    OYUNCU PUAN
    Tyler Boyd 7,6
    Fabrice N'Sakala 7,1
    Dorukhan Toköz 7,1
    Atiba Hutchinson 7,0
    Domagoj Vida 6,8
    Necip Uysal 6,6
    Jeremain Lens 6,5
    Welinton 6,5
    Bernard Mensah 5,9
    Oğuzhan Özyakup 5,8
    Umut Nayir 5,7
    Ersin Destanoğlu 5,5
    Ajdin Hasic 4,9
    Cyle Larin 4,8
    Adem Ljajic ?
    Atakan Üner ?

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