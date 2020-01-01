Oyuncu Puanları: Trabzonspor 1-3 Beşiktaş
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Süper Lig'de 2020-21 sezonunun açılış haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.
Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Boyd, 64. dakikada penaltıdan Mensah ve 74. dakikada Lens kaydetti.
Trabzonspor'un tek golü 86. dakikada Abdülkadir Ömür'den geldi.
Bordo-mavili ekipte Flavio, 63. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
|
TRABZONSPOR
|OYUNCU
|PUAN
|Abdülkadir Ömür
|8,6
|Abdulkadir Parmak
|6,8
|Serkan Asan
|6,6
|Guilherme
|5,8
|Abdurrahim Dursun
|5,7
|Gaston Campi
|5,7
|Hüseyin Türkmen
|5,7
|Kamil Ahmet Çörekçi
|5,6
|Caleb Ekuban
|5,5
|Anthony Nwakaeme
|4,8
|Flavio
|4,1
|Uğurcan Çakır
|4,0
|Mykola Moroziuk
|3,4
|Edgar Ie
|?
|Ahmet Canbaz
|?
|
BEŞİKTAŞ
|OYUNCU
|PUAN
|Tyler Boyd
|7,6
|Fabrice N'Sakala
|7,1
|Dorukhan Toköz
|7,1
|Atiba Hutchinson
|7,0
|Domagoj Vida
|6,8
|Necip Uysal
|6,6
|Jeremain Lens
|6,5
|Welinton
|6,5
|Bernard Mensah
|5,9
|Oğuzhan Özyakup
|5,8
|Umut Nayir
|5,7
|Ersin Destanoğlu
|5,5
|Ajdin Hasic
|4,9
|Cyle Larin
|4,8
|Adem Ljajic
|?
|Atakan Üner
|?