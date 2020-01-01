Oyuncu Puanları: Trabzonspor 1-1 Başakşehir
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AA
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
Konuk ekip, Demba Ba'nın 56. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ise 63. dakikada Martin Skrtel'in kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı.
Bu sonuçla her iki takım da 53 puana ulaştı. Trabzonspor genel averaj farkıyla liderliğini korudu.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
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TRABZONSPOR
|OYUNCU
|PUAN
|Joao Pereira
|7,3
|Caleb Ekuban
|6,7
|Uğurcan Çakır
|6,5
|Abdülkadir Ömür
|6,1
|Badou Ndiaye
|6,1
|Abdülkadir Parmak
|6,1
|Manuel da Costa
|6
|Filip Novak
|5,9
|Anthony Nwakaeme
|5,7
|Gaston Campi
|5,3
|Alexander Sörloth
|5,1
|Jose Sosa
|4,1
|Bilal Başakçıoğlu
|?
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BAŞAKŞEHİR
|OYUNCU
|PUAN
|Carlos Ponck
|7,5
|Gael Clichy
|6,7
|İrfan Can Kahveci
|6,5
|Demba Ba
|6,5
|Mert Günok
|6,1
|Berkay Özcan
|6,1
|Mahmut Tekdemir
|5,9
|Junior Caiçara
|5,8
|Edin Visca
|5,6
|Danijel Aleksic
|5,4
|Fredrik Gulbrandsen
|5
|Martin Skrtel
|4,7
|Mehmet Topal
|?
|Azubuike Okechukwu
|?