Oyuncu Puanları: Trabzonspor 1-1 Başakşehir

İşte OPTA verilerine göre Trabzonspor - Başakşehir maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in 26. haftasında , sahasında ile 1-1 berabere kaldı.

Konuk ekip, Demba Ba'nın 56. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ise 63. dakikada Martin Skrtel'in kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı.

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Bu sonuçla her iki takım da 53 puana ulaştı. Trabzonspor genel averaj farkıyla liderliğini korudu.

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OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle: