Süper Lig

Oyuncu Puanları: Trabzonspor 1-1 Başakşehir

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İşte OPTA verilerine göre Trabzonspor - Başakşehir maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. 

Konuk ekip, Demba Ba'nın 56. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ise 63. dakikada Martin Skrtel'in kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. 

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Bu sonuçla her iki takım da 53 puana ulaştı. Trabzonspor genel averaj farkıyla liderliğini korudu.

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    OPTA  verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

    TRABZONSPOR
    OYUNCU PUAN
    Joao Pereira 7,3
    Caleb Ekuban 6,7
    Uğurcan Çakır 6,5
    Abdülkadir Ömür 6,1
    Badou Ndiaye 6,1
    Abdülkadir Parmak 6,1
    Manuel da Costa 6
    Filip Novak 5,9
    Anthony Nwakaeme 5,7
    Gaston Campi 5,3
    Alexander Sörloth 5,1
    Jose Sosa 4,1
    Bilal Başakçıoğlu ?

    BAŞAKŞEHİR
    OYUNCU PUAN
    Carlos Ponck 7,5
    Gael Clichy 6,7
    İrfan Can Kahveci 6,5
    Demba Ba 6,5
    Mert Günok 6,1
    Berkay Özcan 6,1
    Mahmut Tekdemir 5,9
    Junior Caiçara 5,8
    Edin Visca 5,6
    Danijel Aleksic 5,4
    Fredrik Gulbrandsen 5
    Martin Skrtel 4,7
    Mehmet Topal ?
    Azubuike Okechukwu ?
     

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