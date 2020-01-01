Oyuncu Puanları: Trabzonspor 1-1 Ankaragücü
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AA
Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü'nü karşı karşıya getiren mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Bordo-mavili ekip ligde üst üste ikinci beraberliğini alarak zirve yarışında kritik bir kayıp daha yaşarken, Ankaragücü ise yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez yönetiminde çıktığı ilk maçında puanla tanıştı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor 58 puanla haftayı tamamlayarak maç fazlasıyla lider olma fırsatını teperken, Ankaragücü ise 25 puana yükseldi.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
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TRABZONSPOR
|OYUNCU
|PUAN
|Uğurcan Çakır
|6,5
|Abdulkadir Parmak
|6,4
|Hüseyin Türkmen
|6,4
|Guilherme
|6,3
|Alexander Sörloth
|6,2
|Filip Novak
|6,1
|Jose Sosa
|6,1
|Gaston Campi
|6,0
|Badou Ndiaye
|6,0
|Koray Kılınç
|5,9
|Bilal Başacıkoğlu
|5,9
|Abdülkadir Ömür
|5,9
|Joao Pereira
|3,7
|Doğan Erdoğan
|?
|Manuel Da Costa
|?
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ANKARAGÜCÜ
|OYUNCU
|PUAN
|Michal Pazdan
|6,6
|Ante Kulusic
|6,1
|Tiago Pinto
|6,1
|Konrad Michalak
|6,0
|Atila Turan
|5,6
|Saba Lobhanidze
|5,5
|Ricardo Friedrich
|5,5
|Dever Orgill
|5,3
|Gerson Rodrigues
|5,3
|Ricardo Faty
|5,2
|Sedat Ağçay
|5,1
|Oscar Scarione
|5,0
|İlhan Parlak
|?
|Milos Stanojevic
|?