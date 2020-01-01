Oyuncu Puanları: Trabzonspor 1-1 Ankaragücü

İşte OPTA verilerine göre Trabzonspor - Ankaragücü maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in 29. haftasında ile Ankaragücü'nü karşı karşıya getiren mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bordo-mavili ekip ligde üst üste ikinci beraberliğini alarak zirve yarışında kritik bir kayıp daha yaşarken, Ankaragücü ise yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez yönetiminde çıktığı ilk maçında puanla tanıştı.

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Bu sonucun ardından Trabzonspor 58 puanla haftayı tamamlayarak maç fazlasıyla lider olma fırsatını teperken, Ankaragücü ise 25 puana yükseldi.

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OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle: