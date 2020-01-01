Oyuncu Puanları: Sivasspor 2-2 Galatasaray

İşte OPTA verilerine göre Sivasspor - Galatasaray maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in 25. haftasında zirve mücadelesi veren iki takım Demir Grup ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekip, henüz 7. dakikada Hakan Arslan'ın golüyle öne geçerken Galatasaray'ın bu gole yanıtı 14. dakikada Falcao ile geldi.

Hız kesmeyen sarı-kırmızılı takım 37. dakikada Feghouli'yle üstünlük golünü attı ve ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

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54. dakikada Fernando, Seri'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. 58. dakikada topun başına geçen Emre Kılınç'ın penaltısını Muslera çıkarsa da, 25 yaşındaki oyuncu dönen topu tamamlayıp skoru 2-2'ye getirmeyi başardı.

Sarı kırmızılıların gollerini atan Feghouli ve Falcao maçtaki performanslarıyla sivrildi. OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle: