Oyuncu Puanları: Sivasspor 2-2 Galatasaray
Süper Lig'in 25. haftasında zirve mücadelesi veren iki takım Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekip, henüz 7. dakikada Hakan Arslan'ın golüyle öne geçerken Galatasaray'ın bu gole yanıtı 14. dakikada Falcao ile geldi.
Hız kesmeyen sarı-kırmızılı takım 37. dakikada Feghouli'yle üstünlük golünü attı ve ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
54. dakikada Fernando, Seri'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. 58. dakikada topun başına geçen Emre Kılınç'ın penaltısını Muslera çıkarsa da, 25 yaşındaki oyuncu dönen topu tamamlayıp skoru 2-2'ye getirmeyi başardı.
Sarı kırmızılıların gollerini atan Feghouli ve Falcao maçtaki performanslarıyla sivrildi. OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
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SİVASSPOR
|OYUNCU
|PUAN
|Emre Kılınç
|7,1
|Hakan Arslan
|6,4
|Fatih Aksoy
|6,1
|Fernando
|6,0
|Uğur Çiftçi
|6,0
|Caner Osmanpaşa
|5,8
|Mert Hakan Yandaş
|5,8
|Mamadou Samassa
|5,7
|Aaron Appindangoye
|5,5
|Arouna Kone
|5,4
|Mustapha Yatabare
|5,2
|Yasin Öztekin
|5,1
|Marcelo Goiano
|4,9
|Claudemir
|?
|
GALATASARAY
|OYUNCU
|PUAN
|Sofiane Feghouli
|8,2
|Radamel Falcao
|7,8
|Fernando Muslera
|7,1
|Marcao
|6,2
|Ömer Bayram
|6,1
|Mario Lemina
|6,0
|Ryan Donk
|5,4
|Henry Onyekuru
|5,3
|Jean Michael Seri
|4,7
|Marcelo Saracchi
|4,5
|Mariano
|4,4
|Adem Büyük
|?
|Emre Akbaba
|?