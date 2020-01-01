Süper Lig

Oyuncu Puanları: Konyaspor 1-0 Fenerbahçe

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İşte OPTA verilerine göre Konyaspor - Fenerbahçe maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 41. dakikada Rijad Bajic'in attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Ev sahibi ekipte 67. dakikada Nejc Skubic ile 76. dakikada Ömer Ali Şahiner maçtaki ikinci sarı kartlarını görüp oyun dışında kaldılar.

OPTA  verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

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    KONYASPOR

    OYUNCU PUAN
    Guilherme 7,9
    Riad Bajic 7,3
    Uğur Demirok 6,8
    Selim Ay 6,7
    Ertuğrul Taşkıran 6,5
    Levan Shegelia 6,3
    Amir Hadziahmetovic 5,9
    Deni Milosevic 5,7
    Jens Jonsson 5,7
    Nejc Skubic 5,4
    Ömer Ali Şahiner 5,1
    Alper Uludağ ?
    Ali Turan ?
    Marko Jevtovic ?

    TRABZONSPOR

    OYUNCU PUAN
    Jailson 6,9
    Hasan Ali Kaldırım 6,6
    Tolga Ciğerci 6,5
    Mauricio Isla 6,4
    Deniz Türüç 6,3
    Luiz Gustavo 6,2
    Emre Belözoğlu 6,1
    Mevlüt Erdinç 5,7
    Garry Rodrigues 5,7
    Miha Zajc 5,6
    Harun Tekin 5,4
    Mehmet Ekici 5,3
    Vedat Muriqi 5,2
    Ferdi Kadıoğlu ?

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