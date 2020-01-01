Oyuncu Puanları: Konyaspor 1-0 Fenerbahçe
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AA
Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 41. dakikada Rijad Bajic'in attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Ev sahibi ekipte 67. dakikada Nejc Skubic ile 76. dakikada Ömer Ali Şahiner maçtaki ikinci sarı kartlarını görüp oyun dışında kaldılar.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
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KONYASPOR
|OYUNCU
|PUAN
|Guilherme
|7,9
|Riad Bajic
|7,3
|Uğur Demirok
|6,8
|Selim Ay
|6,7
|Ertuğrul Taşkıran
|6,5
|Levan Shegelia
|6,3
|Amir Hadziahmetovic
|5,9
|Deni Milosevic
|5,7
|Jens Jonsson
|5,7
|Nejc Skubic
|5,4
|Ömer Ali Şahiner
|5,1
|Alper Uludağ
|?
|Ali Turan
|?
|Marko Jevtovic
|?
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TRABZONSPOR
|OYUNCU
|PUAN
|Jailson
|6,9
|Hasan Ali Kaldırım
|6,6
|Tolga Ciğerci
|6,5
|Mauricio Isla
|6,4
|Deniz Türüç
|6,3
|Luiz Gustavo
|6,2
|Emre Belözoğlu
|6,1
|Mevlüt Erdinç
|5,7
|Garry Rodrigues
|5,7
|Miha Zajc
|5,6
|Harun Tekin
|5,4
|Mehmet Ekici
|5,3
|Vedat Muriqi
|5,2
|Ferdi Kadıoğlu
|?