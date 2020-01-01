Oyuncu Puanları: Kayserispor 3-1 Beşiktaş
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AA
Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, rakibine 3-1'lik skorla boyun eğdi.
Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 51 ve 83. dakikalarda Hasan Hüseyin Acar, 86. dakikada da Artem Kravets kaydetti.
Beşiktaş'ın tek golü ise 74. dakikada Atiba Hutchinson'dan geldi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş 50 puanda kalırken, Hes Kablo Kayserispor ise 31 puanla 14. sıraya yükseldi.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
|
KAYSERİSPOR
|OYUNCU
|PUAN
|Hasan Hüseyin Acar
|8,6
|Silviu Lung
|8,1
|Artem Kravets
|7,3
|Mario Situm
|6,7
|Brice Dja Djedje
|6,3
|Gustavo Campanharo
|6,1
|Zoran Kvrzic
|6,0
|Miguel Lopes
|5,9
|Cristian Sapunaru
|5,7
|Enver Cenk Şahin
|5,6
|Diego Angelo
|5,6
|Pedro Henrique
|4,9
|Ben Rienstra
|?
|Emre Taşdemir
|?
|Aksel Aktaş
|?
|
BEŞİKTAŞ
|OYUNCU
|PUAN
|Atiba Hutchinson
|8,0
|Mohamed Elneny
|6,5
|Kevin-Prince Boateng
|6,5
|Jeremain Lens
|6,4
|Necip Uysal
|6,3
|Georges-Kevin N'Koudou
|6,2
|Gökhan Gönül
|6,0
|Domagoj Vida
|6,0
|Victor Ruiz
|5,8
|Burak Yılmaz
|5,3
|Caner Erkin
|5,3
|Abdoulaye Diaby
|5,0
|Ersin Destanoğlu
|4,0
|Rıdvan Yılmaz
|3,9
|Güven Yalçın
|?