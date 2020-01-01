Süper Lig

Oyuncu Puanları: Kasımpaşa 2-0 Fenerbahçe

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Ramazan Kose Mickael Tirpan Kasimpasa v Fenerbahce 06212020
AA
İşte OPTA verilerine göre Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

KASIMPAŞA
OYUNCU PUAN
Ramazan Köse 8,3
Yusuf Erdoğan 7,4
Mame Thiam 7,2
Florent Hadergjonaj 6,6
Haris Hajradinovic 6,3
Aytaç Kara 6,2
Ricardo Quaresma 6,2
Yassine Meriah 6,1
David Pavelka 5,9
Oussama Haddadi 5,7
Mickael Tirpan 5,7
Zvonimir Sarlija 5,5
Fode Koita 5,5
Gerard Gohou ?
Dieumerci Ndongala ?

FENERBAHÇE
OYUNCU PUAN
Garry Rodrigues 6,2
Tolga Ciğerci 6,0
Hasan Ali Kaldırım 5,9
Altay Bayındır 5,8
Ozan Tufan 5,8
Mehmet Ekici 5,7
Simon Falette 5,7
Miha Zajc 5,6
Ferdi Kadıoğlu 5,5
Nabil Dirar 5,4
Deniz Türüç 5,3
Luiz Gustavo 5,3
Vedat Muriqi 4,1
Jailson ?
Mevlüt Erdinç ?

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