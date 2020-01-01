Oyuncu Puanları: Kasımpaşa 2-0 Fenerbahçe
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AA
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
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KASIMPAŞA
|OYUNCU
|PUAN
|Ramazan Köse
|8,3
|Yusuf Erdoğan
|7,4
|Mame Thiam
|7,2
|Florent Hadergjonaj
|6,6
|Haris Hajradinovic
|6,3
|Aytaç Kara
|6,2
|Ricardo Quaresma
|6,2
|Yassine Meriah
|6,1
|David Pavelka
|5,9
|Oussama Haddadi
|5,7
|Mickael Tirpan
|5,7
|Zvonimir Sarlija
|5,5
|Fode Koita
|5,5
|Gerard Gohou
|?
|Dieumerci Ndongala
|?
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FENERBAHÇE
|OYUNCU
|PUAN
|Garry Rodrigues
|6,2
|Tolga Ciğerci
|6,0
|Hasan Ali Kaldırım
|5,9
|Altay Bayındır
|5,8
|Ozan Tufan
|5,8
|Mehmet Ekici
|5,7
|Simon Falette
|5,7
|Miha Zajc
|5,6
|Ferdi Kadıoğlu
|5,5
|Nabil Dirar
|5,4
|Deniz Türüç
|5,3
|Luiz Gustavo
|5,3
|Vedat Muriqi
|4,1
|Jailson
|?
|Mevlüt Erdinç
|?