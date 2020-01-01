Oyuncu Puanları: Gençlerbirliği 1-1 Fenerbahçe
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AA
Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmada ev sahibi ekibin golünü 60. dakikada Bogdan Stancu kaydederken Fenerbahçe'ye 1 puanı getiren gol Emre Belözoğlu'dan geldi.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 50'ye yükseltirken Gençlerbirliği ise puanını 33 yaptı.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
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GENÇLERBİRLİĞİ
|OYUNCU
|PUAN
|Bogdan Stancu
|7,5
|Ertaç Özbir
|7,1
|Flavio Ramos
|6,8
|Pierre-Yves Polomat
|6,2
|Erdem Özgenç
|6,2
|Fabricio Baiano
|6,1
|Halil Pehlivan
|5,7
|Berat Özdemir
|5,7
|Daniel Candeias
|5,6
|Zargo Toure
|5,5
|Sefa Yılmaz
|5,4
|Yasin Pehlivan
|5,3
|Soner Dikmen
|4,8
|Stephane Sessegnon
|?
|Giovanni Sio
|?
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FENERBAHÇE
|OYUNCU
|PUAN
|Emre Belözoğlu
|8,2
|Tolgay Arslan
|7,8
|Altay Bayındır
|7,6
|Luiz Gustavo
|6,5
|Garry Rodrigues
|6,2
|Hasan Ali Kaldırım
|5,9
|Ozan Tufan
|5,8
|Ferdi Kadıoğlu
|5,6
|Vedat Muriqi
|5,5
|Deniz Türüç
|5,1
|Simon Falette
|5,1
|Nabil Dirar
|4,2
|Jailson
|3,5
|Ömer Faruk Beyaz
|?