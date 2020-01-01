Oyuncu Puanları: Gençlerbirliği 1-1 Fenerbahçe

İşte OPTA verilerine göre Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında , deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmada ev sahibi ekibin golünü 60. dakikada Bogdan Stancu kaydederken Fenerbahçe'ye 1 puanı getiren gol Emre Belözoğlu'dan geldi.

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Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 50'ye yükseltirken Gençlerbirliği ise puanını 33 yaptı.

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OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle: