Süper Lig

Oyuncu Puanları: Gençlerbirliği 1-1 Fenerbahçe

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Genclerbirligi v Fenerbahce 07072020
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İşte OPTA verilerine göre Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmada ev sahibi ekibin golünü 60. dakikada Bogdan Stancu kaydederken Fenerbahçe'ye 1 puanı getiren gol Emre Belözoğlu'dan geldi.

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Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 50'ye yükseltirken Gençlerbirliği ise puanını 33 yaptı.

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    OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

    GENÇLERBİRLİĞİ
    OYUNCU PUAN
    Bogdan Stancu 7,5
    Ertaç Özbir 7,1
    Flavio Ramos 6,8
    Pierre-Yves Polomat 6,2
    Erdem Özgenç 6,2
    Fabricio Baiano 6,1
    Halil Pehlivan 5,7
    Berat Özdemir 5,7
    Daniel Candeias 5,6
    Zargo Toure  5,5
    Sefa Yılmaz 5,4
    Yasin Pehlivan 5,3
    Soner Dikmen 4,8
    Stephane Sessegnon ?
    Giovanni Sio ?

    FENERBAHÇE
    OYUNCU PUAN
    Emre Belözoğlu 8,2
    Tolgay Arslan 7,8
    Altay Bayındır 7,6
    Luiz Gustavo 6,5
    Garry Rodrigues 6,2
    Hasan Ali Kaldırım 5,9
    Ozan Tufan 5,8
    Ferdi Kadıoğlu 5,6
    Vedat Muriqi 5,5
    Deniz Türüç 5,1
    Simon Falette 5,1
    Nabil Dirar 4,2
    Jailson 3,5
    Ömer Faruk Beyaz ?
     

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