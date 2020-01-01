Süper Lig

Oyuncu Puanları: Gaziantep FK 1-1 Trabzonspor

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İşte OPTA verilerine göre Gaziantep FK - Trabzonspor maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmalarında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olan Trabzonspor, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor son üç haftada ikinci kez puan kaybı yaşarken, bordo-mavili ekibin ligdeki yenilmezlik serisi ise dokuz maça çıktı. 

Trabzonspor karşılaşmanın ilk yarısını Caleb Ekuban'ın 22. dakikadaki golüyle 1-0 önde tamamladı.

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    Ev sahibi ekibe puanı getiren gol ise 53. dakikada Olarenwaju Kayode'den geldi. 

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    Bordo-mavili ekip haftayı 49 puanla tamamlarken, Gaziantep FK ise 32 puana yükseldi.

    OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

    GAZİANTEP FK
    OYUNCU PUAN
    Olarenwaju Kayode 7,3
    Oğuz Ceylan 7,0
    Alin Tosca 6,6
    Jean-Armel Kana-Biyik 6,4
    Alexandru Maxim 6,4
    Papy Djilobodji 6,1
    Kenan Özer 6,0
    Güray Vural 6,0
    Junior Morais 5,7
    Andre Sousa 5,7
    Patrick Twumasi 5,5
    Günay Güvenç 5,4
    Raman Chibsah ?
    Souleymane Diarra ?

    TRABZONSPOR
    OYUNCU PUAN
    Caleb Ekuban 7,2
    Kamil Ahmet Çörekçi 6,7
    Uğurcan Çakır 6,1
    Gaston Campi 6,0
    Filip Novak 5,9
    Guilherme 5,8
    Badou Ndiaye 5,8
    Alexander Sörloth 5,8
    Manuel Da Costa 5,7
    Abdülkadir Ömür 5,6
    John Obi Mikel 5,5
    Jose Sosa 5,5
    Anthony Nwakaeme 5,4
    Bilal Başacıkoğlu ?

     

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