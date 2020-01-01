Oyuncu Puanları: Gaziantep FK 1-1 Trabzonspor

İşte OPTA verilerine göre Gaziantep FK - Trabzonspor maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmalarında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olan , rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor son üç haftada ikinci kez puan kaybı yaşarken, bordo-mavili ekibin ligdeki yenilmezlik serisi ise dokuz maça çıktı.

Trabzonspor karşılaşmanın ilk yarısını Caleb Ekuban'ın 22. dakikadaki golüyle 1-0 önde tamamladı.

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Ev sahibi ekibe puanı getiren gol ise 53. dakikada Olarenwaju Kayode'den geldi.

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Bordo-mavili ekip haftayı 49 puanla tamamlarken, Gaziantep FK ise 32 puana yükseldi.

OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle: