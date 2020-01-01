Oyuncu Puanları: Gaziantep FK 1-1 Trabzonspor
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Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmalarında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olan Trabzonspor, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor son üç haftada ikinci kez puan kaybı yaşarken, bordo-mavili ekibin ligdeki yenilmezlik serisi ise dokuz maça çıktı.
Trabzonspor karşılaşmanın ilk yarısını Caleb Ekuban'ın 22. dakikadaki golüyle 1-0 önde tamamladı.
Ev sahibi ekibe puanı getiren gol ise 53. dakikada Olarenwaju Kayode'den geldi.
Bordo-mavili ekip haftayı 49 puanla tamamlarken, Gaziantep FK ise 32 puana yükseldi.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
|
GAZİANTEP FK
|OYUNCU
|PUAN
|Olarenwaju Kayode
|7,3
|Oğuz Ceylan
|7,0
|Alin Tosca
|6,6
|Jean-Armel Kana-Biyik
|6,4
|Alexandru Maxim
|6,4
|Papy Djilobodji
|6,1
|Kenan Özer
|6,0
|Güray Vural
|6,0
|Junior Morais
|5,7
|Andre Sousa
|5,7
|Patrick Twumasi
|5,5
|Günay Güvenç
|5,4
|Raman Chibsah
|?
|Souleymane Diarra
|?
|
TRABZONSPOR
|OYUNCU
|PUAN
|Caleb Ekuban
|7,2
|Kamil Ahmet Çörekçi
|6,7
|Uğurcan Çakır
|6,1
|Gaston Campi
|6,0
|Filip Novak
|5,9
|Guilherme
|5,8
|Badou Ndiaye
|5,8
|Alexander Sörloth
|5,8
|Manuel Da Costa
|5,7
|Abdülkadir Ömür
|5,6
|John Obi Mikel
|5,5
|Jose Sosa
|5,5
|Anthony Nwakaeme
|5,4
|Bilal Başacıkoğlu
|?