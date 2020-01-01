Oyuncu Puanları: Galatasaray 3-1 Gaziantep
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AA
Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanarak sezona galibiyetle başladı.
Galatasaray'a üç puanı getiren golleri Radamel Falcao (8' pen. ve 40') ile Emre Kılınç (28') attı. Konuk ekibin tek golü ise Andre'nin (53') ayağından geldi.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
|
GALATASARAY
|OYUNCU
|PUAN
|Radamel Falcao
|7.6
|Younes Belhanda
|7.4
|Emre Kılınç
|7.4
|Sofiane Feghouli
|7.2
|Omar Elabdellaoui
|7.1
|Marcao
|6.7
|Christian Luyindama
|6.6
|Arda Turan
|6.5
|Ryan Babel
|6.3
|Marcelo Saracchi
|6.3
|Taylan Antalyalı
|6.1
|Ömer Bayram
|6.1
|Ryan Donk
|5.8
|Fatih Öztürk
|5.1
|Jimmy Durmaz
|?
|Mbaye Diagne
|?
|
GAZİANTEP
|OYUNCU
|PUAN
|Andre
|8.0
|Günay Güvenç
|6,8
|Kenan Özer
|6.2
|Güray Vural
|5.7
|Zvonimir Kozulj
|5.7
|Muhammet Demir
|5.6
|Cenk Şahin
|5.4
|Alexandru Maxim
|5.2
|Furkan Soyalp
|5.2
|Andre Sousa
|5.2
|Jefferson
|5.2
|Papy Djilobodji
|5.0
|Junior Morais
|4.5
|Kana-Bıyık
|4.4
|Oğuz Ceylan
|4.1
|Kubilay Aktaş
|2.8