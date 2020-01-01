Oyuncu Puanları: Galatasaray 3-1 Gaziantep

İşte OPTA verilerine göre Galatasaray - Gaziantep maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in ilk haftasında ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

Galatasaray'a üç puanı getiren golleri Radamel Falcao (8' pen. ve 40') ile Emre Kılınç (28') attı. Konuk ekibin tek golü ise Andre'nin (53') ayağından geldi.

OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

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GALATASARAY OYUNCU PUAN Radamel Falcao 7.6 Younes Belhanda 7.4 Emre Kılınç 7.4 Sofiane Feghouli 7.2 Omar Elabdellaoui 7.1 Marcao 6.7 Christian Luyindama 6.6 Arda Turan 6.5 Ryan Babel 6.3 Marcelo Saracchi 6.3 Taylan Antalyalı 6.1 Ömer Bayram 6.1 Ryan Donk 5.8 Fatih Öztürk 5.1 Jimmy Durmaz ? Mbaye Diagne ?