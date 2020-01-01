Süper Lig

Oyuncu Puanları: Galatasaray 3-1 Gaziantep

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emre kilinc galatasaray 12092020
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İşte OPTA verilerine göre Galatasaray - Gaziantep maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

Galatasaray'a üç puanı getiren golleri Radamel Falcao (8' pen. ve 40') ile Emre Kılınç (28') attı. Konuk ekibin tek golü ise Andre'nin (53') ayağından geldi. 

OPTA  verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

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    GALATASARAY
    OYUNCU PUAN
    Radamel Falcao 7.6
    Younes Belhanda 7.4
    Emre Kılınç 7.4
    Sofiane Feghouli 7.2
    Omar Elabdellaoui 7.1
    Marcao 6.7
    Christian Luyindama 6.6
    Arda Turan 6.5
    Ryan Babel 6.3
    Marcelo Saracchi 6.3
    Taylan Antalyalı 6.1
    Ömer Bayram 6.1
    Ryan Donk 5.8
    Fatih Öztürk 5.1
    Jimmy Durmaz ?
    Mbaye Diagne ?

    GAZİANTEP
    OYUNCU PUAN
    Andre 8.0
    Günay Güvenç 6,8
    Kenan Özer 6.2
    Güray Vural 5.7
    Zvonimir Kozulj 5.7
    Muhammet Demir 5.6
    Cenk Şahin 5.4
    Alexandru Maxim 5.2
    Furkan Soyalp 5.2
    Andre Sousa 5.2
    Jefferson 5.2
    Papy Djilobodji 5.0
    Junior Morais 4.5
    Kana-Bıyık 4.4
    Oğuz Ceylan 4.1
    Kubilay Aktaş 2.8

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