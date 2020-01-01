Oyuncu puanları: Galatasaray 1-3 Trabzonspor

İşte OPTA verilerine göre Galatasaray - Trabzonspor maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in 30. haftasında , sahasında konuk ettiği 'a 3-1 mağlup oldu.

Bordo mavili ekip 41. dakikada Jose Sosa'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Sonrasında 70. dakikada Filip Novak ile farkı ikiye çıkardılar.

Ev sahibi 90+3'te Jean-Michael Seri'nin penaltıdan kaydettiği golle farkı 1'e indirse de Trabzonspor'da Alexander Sörloth 90+5'te durumu 3-1'e getirdi ve maç bu skorla sonuçlandı.

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Galatasaray bu mağlubiyetle 52 puanda kaldı; Trabzonspor ise puanını 61'e yükseltti.

OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle: