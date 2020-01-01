Süper Lig

Oyuncu puanları: Galatasaray 1-3 Trabzonspor

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Abdulkadir Omur, Younes Belhanda Galatasaray v Trabzonspor 07052020
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İşte OPTA verilerine göre Galatasaray - Trabzonspor maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu.

Bordo mavili ekip 41. dakikada Jose Sosa'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Sonrasında 70. dakikada Filip Novak ile farkı ikiye çıkardılar.

Ev sahibi 90+3'te Jean-Michael Seri'nin penaltıdan kaydettiği golle farkı 1'e indirse de Trabzonspor'da Alexander Sörloth 90+5'te durumu 3-1'e getirdi ve maç bu skorla sonuçlandı.

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    Galatasaray bu mağlubiyetle 52 puanda kaldı; Trabzonspor ise puanını 61'e yükseltti.

    OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

    GALATASARAY
    OYUNCU PUAN
    Younes Belhanda 6,8
    Martin Linnes 6,6
    Jean Michael Seri 6
    Marcao 5,8
    Marcelo Sarracchi 5,7
    Ömer Bayram 5,7
    Şener Özbayraklı 5,7
    Jesse Sekidika 5,6
    Mariano  5,5
    Taylan Antalyalı 5,3
    Emre Akbaba 5,3
    Okan Kocuk 4,5
    Ryan Donk 3,8
    Sofiane Feghouli (32 dk.) 3,6
    Yunus Akgün ?
    Emin Bayram ?

    TRABZONSPOR
    OYUNCU PUAN
    Alexander Sörloth 7,8
    Filip Novak 7,5
    Kamil Ahmet Çörekçi 7
    Abdulkadir Parmak 6,7
    Abdülkadir Ömür 6,4
    Serkan Asan 6,3
    Manuel da Costa 6,1
    Uğurcan Çakır 6
    Guilherme 5,7
    Badou Ndiaye 5,6
    Jose Sosa 5,5
    Caleb Ekuban 5,5
    Hüseyin Türkmek 4,8
    Bilal Başakçıoğlu ?
    Anthony Nwakaeme ?
    Doğan Erdoğan ?
     

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