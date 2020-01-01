Oyuncu puanları: Galatasaray 1-3 Trabzonspor
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AA
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu.
Bordo mavili ekip 41. dakikada Jose Sosa'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Sonrasında 70. dakikada Filip Novak ile farkı ikiye çıkardılar.
Ev sahibi 90+3'te Jean-Michael Seri'nin penaltıdan kaydettiği golle farkı 1'e indirse de Trabzonspor'da Alexander Sörloth 90+5'te durumu 3-1'e getirdi ve maç bu skorla sonuçlandı.
Galatasaray bu mağlubiyetle 52 puanda kaldı; Trabzonspor ise puanını 61'e yükseltti.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
|
GALATASARAY
|OYUNCU
|PUAN
|Younes Belhanda
|6,8
|Martin Linnes
|6,6
|Jean Michael Seri
|6
|Marcao
|5,8
|Marcelo Sarracchi
|5,7
|Ömer Bayram
|5,7
|Şener Özbayraklı
|5,7
|Jesse Sekidika
|5,6
|Mariano
|5,5
|Taylan Antalyalı
|5,3
|Emre Akbaba
|5,3
|Okan Kocuk
|4,5
|Ryan Donk
|3,8
|Sofiane Feghouli (32 dk.)
|3,6
|Yunus Akgün
|?
|Emin Bayram
|?
|
TRABZONSPOR
|OYUNCU
|PUAN
|Alexander Sörloth
|7,8
|Filip Novak
|7,5
|Kamil Ahmet Çörekçi
|7
|Abdulkadir Parmak
|6,7
|Abdülkadir Ömür
|6,4
|Serkan Asan
|6,3
|Manuel da Costa
|6,1
|Uğurcan Çakır
|6
|Guilherme
|5,7
|Badou Ndiaye
|5,6
|Jose Sosa
|5,5
|Caleb Ekuban
|5,5
|Hüseyin Türkmek
|4,8
|Bilal Başakçıoğlu
|?
|Anthony Nwakaeme
|?
|Doğan Erdoğan
|?