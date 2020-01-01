Oyuncu Puanları: Galatasaray 0-0 Beşiktaş
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AA
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 50'ye, Beşiktaş ise 44'e yükseltti.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
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GALATASARAY
|OYUNCU
|PUAN
|Marcao
|7,5
|Ömer Bayram
|7,2
|Fernando Muslera
|7
|Mario Lemina
|6,7
|Ryan Donk
|6,7
|Jean Michael Seri
|6,1
|Mariano
|6,1
|Younes Belhanda
|5,6
|Marcelo Saracchi
|5,2
|Radamel Falcao
|5,1
|Sofiane Feghouli
|5,1
|Henry Onyekuru
|5
|Emre Akbaba
|?
|Florin Andone
|?
|
BEŞİKTAŞ
|OYUNCU
|PUAN
|Loris Karius
|7,4
|Victor Ruiz
|7,1
|Atiba Hutchinson
|6,7
|Caner Erkin
|6,5
|Gökhan Gönül
|6,3
|Domagoj Vida
|6,2
|Mohamed Elneny
|6,1
|Jeremain Lens
|6
|Adem Ljajic
|5,8
|Kevin Nkoudou
|5,7
|Burak Yılmaz
|5,3
|Tyler Boyd
|5,1
|Kevin-Prince Boateng
|4,7
|Abdoulaye Diaby
|?