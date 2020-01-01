Süper Lig

Oyuncu Puanları: Galatasaray 0-0 Beşiktaş

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İşte OPTA verilerine göre Galatasaray - Beşiktaş maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla Galatasaray  puanını 50'ye, Beşiktaş ise 44'e yükseltti.

OPTA  verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

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    GALATASARAY
    OYUNCU PUAN
    Marcao 7,5
    Ömer Bayram 7,2
    Fernando Muslera 7
    Mario Lemina 6,7
    Ryan Donk 6,7
    Jean Michael Seri 6,1
    Mariano 6,1
    Younes Belhanda 5,6
    Marcelo Saracchi 5,2
    Radamel Falcao 5,1
    Sofiane Feghouli 5,1
    Henry Onyekuru 5
    Emre Akbaba ?
    Florin Andone ?

    BEŞİKTAŞ
    OYUNCU PUAN
    Loris Karius 7,4
    Victor Ruiz 7,1
    Atiba Hutchinson 6,7
    Caner Erkin 6,5
    Gökhan Gönül 6,3
    Domagoj Vida 6,2
    Mohamed Elneny 6,1
    Jeremain Lens 6
    Adem Ljajic 5,8
    Kevin Nkoudou 5,7
    Burak Yılmaz 5,3
    Tyler Boyd 5,1
    Kevin-Prince Boateng 4,7
    Abdoulaye Diaby ?
     

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