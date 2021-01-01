Süper Lig

Oyuncu Puanları: Galatasaray 0-0 Antalyaspor

Goal
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Galatasaray Antalyaspor Ogulcan Caglayan Naldo 122021
Twitter/GalatasaraySK
İşte OPTA verilerine göre Galatasaray - Antalyaspor maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından 30 puana yükselen Galatasaray, bir maç önde olan lider Aytemiz Alanyaspor ile puanını eşitledi.

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İki maçlık yenilgi serisine son veren Antalyaspor ise aldığı beraberlikle 18 puana yükseldi.

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    OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

    GALATASARAY
    OYUNCU PUAN
    Marcelo Saracchi 7,6
    Marcao 7,5
    Martin Linnes 7,5
    Christian Luyindama 6,8
    Arda Turan 6,6
    Okan Kocuk 6,2
    Kerem Aktürkoğlu 6,2
    Younes Belhanda 6,1
    Ryan Donk 5,9
    Jesse Sekidika 5,9
    Radamel Falcao 5,7
    Ömer Bayram 5,6
    Oğulcan Çağlayan 4,9
    Emre Kılınç 4,3
       
       

    ANTALYASPOR
    OYUNCU PUAN
    Ruud Boffin 8,2
    Veysel Sarı 6,7
    Naldo 6,5
    Fedor Kudryashov 6,5
    Bunyamin Balci 6,2
    Lukas Podolski 6,1
    Nuri Sahin 6,0
    Eren Albayrak 5,7
    Dogukan Sinik 5,5
    Ersan Gülüm 5,5
    Amilton 5,4
    Dever Orgill 5,4
    Hakan Özmert 5,3
    Gökdeniz Bayrakdar 5,3
    Fredy Ribeiro 4,8

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