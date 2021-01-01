Oyuncu Puanları: Galatasaray 0-0 Antalyaspor

İşte OPTA verilerine göre Galatasaray - Antalyaspor maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından 30 puana yükselen Galatasaray, bir maç önde olan lider Aytemiz ile puanını eşitledi.

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İki maçlık yenilgi serisine son veren Antalyaspor ise aldığı beraberlikle 18 puana yükseldi.

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OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

GALATASARAY OYUNCU PUAN Marcelo Saracchi 7,6 Marcao 7,5 Martin Linnes 7,5 Christian Luyindama 6,8 Arda Turan 6,6 Okan Kocuk 6,2 Kerem Aktürkoğlu 6,2 Younes Belhanda 6,1 Ryan Donk 5,9 Jesse Sekidika 5,9 Radamel Falcao 5,7 Ömer Bayram 5,6 Oğulcan Çağlayan 4,9 Emre Kılınç 4,3