Oyuncu Puanları: Fenerbahçe 3-2 Yeni Malatyaspor
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AA
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.
Ozan Tufan son dakikalarda attığı üst üste iki golle maçın en iyi oyuncusu oldu.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
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FENERBAHÇE
|OYUNCU
|PUAN
|Ozan Tufan
|7,8
|Hasan Ali Kaldırım
|7,0
|Garry Rodrigues
|6,2
|Emre Belözoğlu
|6,2
|Deniz Türüç
|6,2
|Nabil Dirar
|5,9
|Vedat Muriqi
|5,6
|Jailson
|5,5
|Mehmet Ekici
|5,5
|Luiz Gustavo
|5,4
|Serdar Aziz
|5,4
|Altay Bayındır
|5,2
|Tolgay Arslan
|?
|Ferdi Kadıoğlu
|?
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YENİ MALATYASPOR
|OYUNCU
|PUAN
|Mitchell Donald
|7,6
|Youssouf Ndayishimiye
|7,6
|Moryke Fofana
|6,4
|Vidar Kjartansson
|5,7
|Umut Bulut
|5,6
|Murat Yıldırım
|5,5
|Teenage Hadebe
|5,5
|Robin Yalçın
|5,4
|Karim Hafez
|5,3
|Sakıb Aytaç
|5,3
|Issam Chebake
|5,2
|Afriyie Acquah
|5,1
|Arturo Mina
|5,1
|Mustafa Akbaş
|5,0
|Gökhan Töre
|4,2
|Fabien Farnolle
|4,0