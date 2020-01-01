Süper Lig

Oyuncu Puanları: Fenerbahçe 3-2 Yeni Malatyaspor

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Vedat Muriqi Fenerbahce Yeni Malatyaspor
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İşte OPTA verilerine göre Beşiktaş - Alanyaspor maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Ozan Tufan son dakikalarda attığı üst üste iki golle maçın en iyi oyuncusu oldu.

OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

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    FENERBAHÇE
    OYUNCU PUAN
    Ozan Tufan 7,8
    Hasan Ali Kaldırım 7,0
    Garry Rodrigues 6,2
    Emre Belözoğlu 6,2
    Deniz Türüç 6,2
    Nabil Dirar 5,9
    Vedat Muriqi 5,6
    Jailson 5,5
    Mehmet Ekici 5,5
    Luiz Gustavo 5,4
    Serdar Aziz 5,4
    Altay Bayındır 5,2
    Tolgay Arslan ?
    Ferdi Kadıoğlu ?

    YENİ MALATYASPOR
    OYUNCU PUAN
    Mitchell Donald 7,6
    Youssouf Ndayishimiye 7,6
    Moryke Fofana 6,4
    Vidar Kjartansson 5,7
    Umut Bulut 5,6
    Murat Yıldırım 5,5
    Teenage Hadebe 5,5
    Robin Yalçın 5,4
    Karim Hafez 5,3
    Sakıb Aytaç 5,3
    Issam Chebake 5,2
    Afriyie Acquah 5,1
    Arturo Mina 5,1
    Mustafa Akbaş 5,0
    Gökhan Töre 4,2
    Fabien Farnolle 4,0
     

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