Oyuncu Puanları: Fenerbahçe 3-2 Yeni Malatyaspor

İşte OPTA verilerine göre Beşiktaş - Alanyaspor maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in 29. haftasında , BtcTurk 'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Ozan Tufan son dakikalarda attığı üst üste iki golle maçın en iyi oyuncusu oldu.

OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

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