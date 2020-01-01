Oyuncu Puanları: Fenerbahçe 2-2 Denizlispor
Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmalarında Fenerbahçe sahasında Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
Fenerbahçe dakika 22'de Mehmet Ekici'nin kullandığı köşe vuruşunda Ozan Tufan kafayla topu ağlara yolladı.
Fenerbahçe'de Max Kruse dakika 31'de sakatlanarak yerini Miha Zajc'a bıraktı.
44. dakikada ceza sahasında elle oynayan Tolgay Arslan penaltıya sebebiyet verirken aynı zamanda da ikinci sarı kartını görerek oyundan ihraç edildi.
Penaltıyı gole çeviren Murawski ilk yarının da sonucunu belirledi: 1-1.
Rakibinin 10 kişi kalmasını iyi değerlendiren Denizlispor maçın 75. dakikasında Mustafa Yumlu'nun attığı golle 2-1 öne geçti.
Fenerbahçe'ye puanı getiren gol 90+1. dakikada Serdar Aziz'den geldi.
Sarı-Lacivertliler haftayı 40 puanla tamamlarken, Yukatel Denizlispor ise 28 puana yükseldi.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
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FENERBAHÇE
|OYUNCU
|PUAN
|Ozan Tufan
|7,9
|Serdar Aziz
|6,3
|Tolga Ciğerci
|6,1
|Luiz Gustavo
|6,1
|Hasan Ali Kaldırım
|6,1
|Mauricio İsla
|5,7
|Miha Zajc
|5,7
|Max Kruse
|5,7
|Vedat Muriqi
|5,6
|Altay Bayındır
|5,6
|Ferdi Kadıoğlu
|5,1
|Mehmet Ekici
|5,0
|Tolgay Arslan
|3,8
|Mevlüt Erdinç
|?
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DENİZLİSPOR
|OYUNCU
|PUAN
|Mustafa Yumlu
|7,4
|Zeki Yavru
|7,0
|İsmail Aissati
|6,8
|Modou Barrow
|6,1
|Recep Niyaz
|6,1
|Özgür Çek
|6,1
|Olcay Şahan
|6,0
|Oscar Estupinan
|5,7
|Oğuz Yılmaz
|5,5
|Radoslaw Murawski
|5,3
|Adam Stokowiak
|4,9
|Hugo Rodallega
|4,9
|Ogenya Onazi
|?
|Sedat Şahintürk
|?