Süper Lig

Oyuncu puanları: Fenerbahçe 2-1 Göztepe

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Fenerbahce v Goztepe 07042020
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İşte OPTA verilerine göre Fenerbahçe - Göztepe maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Ev sahibinin gollerini takımın 20 yaşındaki genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, 25. ve 45+2. dakikalarda attı. 

Konuk ekibin golünü ise 66. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti.

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    Fenerbahçe bu maçın ardından puanını 49'a yükseltti; Göztepe ise 38 puanda kaldı.

    OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

    FENERBAHÇE
    OYUNCU PUAN
    Ferdi Kadıoğlu 8,9
    Deniz Türüç 6,8
    Tolgay Arslan 6,7
    Simon Falette 6,4
    Nabil Dirar 6,3
    Altay Bayındır 6,1
    Luiz Gustavo 6,1
    Hasan Ali Kaldırım 5,9
    Serdar Aziz 5,9
    Miha Zajc 5,6
    Emre Belözoğlu 5,5
    Vedat Muriqi 5,5
    Ozan Tufan 5,4
    Murat Sağlam ?
    Jailson ?

    GÖZTEPE
    OYUNCU PUAN
    Soner Aydoğdu 7,4
    Kamil Wilczek 6,3
    Celso Borges 6,2
    Murat Paluli 6,2
    Yalçın Kayhan 6,1
    Stefano Napoleoni 5,8
    Titi 5,6
    Serdar Gürler (23 dk.) 5,5
    Marcio Mossoro 5,4
    Lamine Gassama 5,3
    Beto 5,2
    Alpaslan Öztürk 5,1
    Zlatko Tripic 5
    Berkan Emir 4,9
    Andre Castro ?
    Ege Özkayımoğlu ?
     

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