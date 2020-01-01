Oyuncu puanları: Fenerbahçe 2-1 Göztepe
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AA
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.
Ev sahibinin gollerini takımın 20 yaşındaki genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, 25. ve 45+2. dakikalarda attı.
Konuk ekibin golünü ise 66. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti.
Fenerbahçe bu maçın ardından puanını 49'a yükseltti; Göztepe ise 38 puanda kaldı.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
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FENERBAHÇE
|OYUNCU
|PUAN
|Ferdi Kadıoğlu
|8,9
|Deniz Türüç
|6,8
|Tolgay Arslan
|6,7
|Simon Falette
|6,4
|Nabil Dirar
|6,3
|Altay Bayındır
|6,1
|Luiz Gustavo
|6,1
|Hasan Ali Kaldırım
|5,9
|Serdar Aziz
|5,9
|Miha Zajc
|5,6
|Emre Belözoğlu
|5,5
|Vedat Muriqi
|5,5
|Ozan Tufan
|5,4
|Murat Sağlam
|?
|Jailson
|?
|
GÖZTEPE
|OYUNCU
|PUAN
|Soner Aydoğdu
|7,4
|Kamil Wilczek
|6,3
|Celso Borges
|6,2
|Murat Paluli
|6,2
|Yalçın Kayhan
|6,1
|Stefano Napoleoni
|5,8
|Titi
|5,6
|Serdar Gürler (23 dk.)
|5,5
|Marcio Mossoro
|5,4
|Lamine Gassama
|5,3
|Beto
|5,2
|Alpaslan Öztürk
|5,1
|Zlatko Tripic
|5
|Berkan Emir
|4,9
|Andre Castro
|?
|Ege Özkayımoğlu
|?