Oyuncu Puanları: Fenerbahçe 1-2 Sivasspor
Yorum()
AA
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltıdan Arouna Kone ve 44. dakikada Emre Kılınç kaydetti. Deniz Türüç'ün 27. dakikada attığı gol Fenerbahçe'ye puan getirmeye yetmedi.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
|
FENERBAHÇE
|OYUNCU
|PUAN
|Deniz Türüç
|7,0
|Hasan Ali Kaldırım
|6,8
|Simon Falette
|6,3
|Nabil Dirar
|6,2
|Luiz Gustavo
|6,0
|Tolgay Arslan
|5,9
|Emre Belözoğlu
|5,8
|Garry Rodrigues
|5,7
|Ömer Faruk Beyaz
|5,6
|Ferdi Kadıoğlu
|5,4
|Altay Bayındır
|5,2
|Vedat Muriqi
|4,6
|Ozan Tufan
|3,6
|Allahyar Sayyadmanesh
|?
|Tolga
|?
|
SİVASSPOR
|OYUNCU
|PUAN
|Emre Kılınç
|7,5
|Fatih Aksoy
|6,3
|Aaron Appindangoye
|6,2
|Mert Hakan Yandaş
|6,1
|Caner Osmanpaşa
|6,1
|Hakan Arslan
|6,1
|Marcelo Goiano
|6,0
|Claudemir
|5,9
|Mustapha Yatabare
|5,7
|Uğur Çiftçi
|5,7
|Isaac Cofie
|5,5
|Mamdou Samassa
|5,3
|Arouna Kone
|4,3
|Erdoğan Yeşilyurt
|?