Oyuncu Puanları: Denizlispor 2-1 Trabzonspor

İşte OPTA verilerine göre Denizlispor - Trabzonspor maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in 32. haftasında , Yukatel deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Trabzonspor'un tek golünü 14. dakikada Caleb Ekuban kaydetti. Denizlispor'un gollerini 46'da Hadi Sacko ve 84'te Carlos Estupinan kaydetti.

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Bu skorla 62 puanla ikinci sırada kalan Trabzonspor, lider ile arasındaki puan farkını azaltma şansını kaçırdı. Denizlispor ise puanını 35'e yükseltti.

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OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

DENİZLİSPOR OYUNCU PUAN Oscar Estupinan 7,9 Hadi Sacko 7,8 Recep Niyaz 6,6 Zeki Yavru 6,5 Olcay Şahan 6,4 Mustafa Yumlu 6,3 Oğuz Yılmaz 6,2 Hugo Rodallega 5,9 Zakarya Bergdich 5,9 Isaac Sackey 5,7 Radoslaw Murawski 5,7 Ogenyi Onazi 5,5 Hüseyin Altıntaş 5,3 Ismail Aissati 5,2 Özgür Çek 4,5 Marc Kibong Mbamba ?