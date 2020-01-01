Süper Lig

Oyuncu Puanları: Denizlispor 2-1 Trabzonspor

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Jose Sosa Denizlispor v Trabzonspor 07132020
AA
İşte OPTA verilerine göre Denizlispor - Trabzonspor maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, Yukatel Denizlispor deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Trabzonspor'un tek golünü 14. dakikada Caleb Ekuban kaydetti. Denizlispor'un gollerini 46'da Hadi Sacko ve 84'te Carlos Estupinan kaydetti.

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Bu skorla 62 puanla ikinci sırada kalan Trabzonspor, lider Başakşehir ile arasındaki puan farkını azaltma şansını kaçırdı. Denizlispor ise puanını 35'e yükseltti.

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    OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

    DENİZLİSPOR
    OYUNCU PUAN
    Oscar Estupinan 7,9
    Hadi Sacko 7,8
    Recep Niyaz 6,6
    Zeki Yavru 6,5
    Olcay Şahan 6,4
    Mustafa Yumlu 6,3
    Oğuz Yılmaz 6,2
    Hugo Rodallega 5,9
    Zakarya Bergdich 5,9
    Isaac Sackey 5,7
    Radoslaw Murawski 5,7
    Ogenyi Onazi 5,5
    Hüseyin Altıntaş 5,3
    Ismail Aissati 5,2
    Özgür Çek 4,5
    Marc Kibong Mbamba ?

    TRABZONSPOR
    OYUNCU PUAN
    Abdülkadir Ömür 8,3
    Caleb Ekuban 7,9
    Abdulkadir Parmak 6,4
    Guilherme 6,1
    Alexander Sörloth 6,1
    Seyed Majid Hosseini 6
    Anthony Nwakaeme 5,8
    Koray Kılınç 5,8
    Badou Ndiaye 5,7
    Jose Sosa 5,6
    Manuel da Costa 5,5
    Uğurcan Çakır 5,5
    Joao Pereira 5,5
    Filip Novak 5,4
    Guilherme ?
    Koray Kılınç ?
    Kamil Ahmet Çörekçi ?

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