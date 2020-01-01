Oyuncu Puanları: Denizlispor 1-5 Beşiktaş
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AA
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Yukatel Denizlispor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
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YUKATEL DENİZLİSPOR
|OYUNCU
|PUAN
|Oscar Estupinan
|7,5
|Ismail Aissati
|6,3
|Radoslaw Murawski
|6,1
|Marc Kibong Mbamba
|5,7
|Hadi Sacko
|5,6
|Olcay Şahan
|5,4
|Mustafa Yumlu
|5,4
|Sedat Şahintürk
|5,3
|Zakarya Bergdich
|5,3
|Oğuz Yılmaz
|4,7
|Hugo Rodallega
|4,6
|Tiago Lopes
|4,6
|Tolgahan Acar
|3,6
|Syam Ben Youssef
|?
|Muhammet Özkal
|?
|Özgür Çek
|?
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BEŞİKTAŞ
|OYUNCU
|PUAN
|Adem Ljajic
|8,9
|Burak Yılmaz
|8,0
|Gökhan Gönül
|7,8
|Atiba Hutchinson
|7,4
|Kevin Nkoudou
|6,9
|Mohamed Elneny
|6,8
|Enzo Roco
|6,5
|Victor Ruiz
|6,1
|Erdoğan Kaya
|6,0
|Tyler Boyd
|6,0
|Rıdvan Yılmaz
|5,7
|Jeremain Lens
|5,6
|Ersin Destanoğlu
|5,6
|Umut Nayir
|?
|Kartal Kayra Yılmaz
|?
|Abdoulaye Diaby
|?