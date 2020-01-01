Süper Lig

Oyuncu Puanları: Denizlispor 1-5 Beşiktaş

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Adem Ljajic Denizlispor v Besiktas 06202020
AA
İşte OPTA verilerine göre Yukatel Denizlispor - Beşiktaş maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Yukatel Denizlispor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.

OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

YUKATEL DENİZLİSPOR
OYUNCU PUAN
Oscar Estupinan 7,5
Ismail Aissati 6,3
Radoslaw Murawski 6,1
Marc Kibong Mbamba 5,7
Hadi Sacko 5,6
Olcay Şahan 5,4
Mustafa Yumlu 5,4
Sedat Şahintürk 5,3
Zakarya Bergdich 5,3
Oğuz Yılmaz 4,7
Hugo Rodallega 4,6
Tiago Lopes 4,6
Tolgahan Acar 3,6
Syam Ben Youssef ?
Muhammet Özkal ?
Özgür Çek ?

BEŞİKTAŞ
OYUNCU PUAN
Adem Ljajic 8,9
Burak Yılmaz 8,0
Gökhan Gönül 7,8
Atiba Hutchinson 7,4
Kevin Nkoudou 6,9
Mohamed Elneny 6,8
Enzo Roco 6,5
Victor Ruiz 6,1
Erdoğan Kaya 6,0
Tyler Boyd 6,0
Rıdvan Yılmaz 5,7
Jeremain Lens 5,6
Ersin Destanoğlu 5,6
Umut Nayir ?
Kartal Kayra Yılmaz ?
Abdoulaye Diaby ?

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