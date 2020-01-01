Süper Lig

Oyuncu Puanları: Çaykur Rizespor 2-0 Galatasaray

Yorum()
Mariano Rizespor v Galatasaray 06142020
AA
İşte OPTA verilerine göre Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu.

OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

ÇAYKUR RİZESPOR
OYUNCU PUAN
Tarık Çetin 7,1
Tunay Torun 6,8
Ivanildo Fernandes 6,8
Milan Skoda 6,8
Montassar Talbi 6,6
Mykola Moroziuk 6,6
Amedej Vetrih 6,0
Ismael Diomande 5,9
Oğulcan Çağlayan 5,7
Dario Melnjak 5,7
Abdullah Durak 5,6
Braian Samudio 5,2
Denys Garmash 6,8
Oğuz Kağan Güçtekin ?
Orhan Ovacıklı ?
Burak Albayrak ?

GALATASARAY
OYUNCU PUAN
Mariano 7,2
Jean Michael Seri 6,8
Younes Belhanda 6,6
Fernando Muslera 6,2
Ömer Bayram 6,2
Mario Lemina 5,9
Sofiane Feghouli 5,6
Emre Akbaba 5,5
Okan Kocuk 5,3
Ahmet Çalık 5,3
Ryan Donk 5,2
Henry Onyekuru 5,2
Radamel Falcao 5,2
Florin Andone 5,1
Marcelo Saracchi 3,1
Adem Büyük ?

Kapat