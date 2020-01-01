Oyuncu Puanları: Çaykur Rizespor 2-0 Galatasaray
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AA
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
|
ÇAYKUR RİZESPOR
|OYUNCU
|PUAN
|Tarık Çetin
|7,1
|Tunay Torun
|6,8
|Ivanildo Fernandes
|6,8
|Milan Skoda
|6,8
|Montassar Talbi
|6,6
|Mykola Moroziuk
|6,6
|Amedej Vetrih
|6,0
|Ismael Diomande
|5,9
|Oğulcan Çağlayan
|5,7
|Dario Melnjak
|5,7
|Abdullah Durak
|5,6
|Braian Samudio
|5,2
|Denys Garmash
|6,8
|Oğuz Kağan Güçtekin
|?
|Orhan Ovacıklı
|?
|Burak Albayrak
|?
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GALATASARAY
|OYUNCU
|PUAN
|Mariano
|7,2
|Jean Michael Seri
|6,8
|Younes Belhanda
|6,6
|Fernando Muslera
|6,2
|Ömer Bayram
|6,2
|Mario Lemina
|5,9
|Sofiane Feghouli
|5,6
|Emre Akbaba
|5,5
|Okan Kocuk
|5,3
|Ahmet Çalık
|5,3
|Ryan Donk
|5,2
|Henry Onyekuru
|5,2
|Radamel Falcao
|5,2
|Florin Andone
|5,1
|Marcelo Saracchi
|3,1
|Adem Büyük
|?