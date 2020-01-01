Oyuncu Puanları: Çaykur Rizespor 1-2 Fenerbahçe
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AA
Süper Lig'de 2020-21 sezonunun açılış maçında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertli ekibin gollerini 76. dakikada Gökhan Gönül ve 87. dakikada penaltıdan Jose Sosa kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü 59. dakikada Milan Skoda attı.
Fenerbahçe'de Caner Erkin, 32. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda rakip kaleci Gökhan Akkan'ı geçemedi.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
|
ÇAYKUR RİZESPOR
|OYUNCU
|PUAN
|Gökhan Akkan
|7,2
|Milan Skoda
|7,2
|Fabricio Baiano
|7,0
|Fernando Boldrin
|6,2
|Dario Melnjak
|6,1
|Yasin Pehlivan
|5,9
|Abdullah Durak
|5,7
|Braian Samudio
|5,7
|Konrad Michalak
|5,7
|Amedej Vetrih
|5,5
|Dimitrios Chatziisaias
|5,2
|Selim Ay
|3,5
|Mykola Moroziuk
|3,4
|Kemal Rüzgar
|?
|Loic Remy
|?
|
FENERBAHÇE
|OYUNCU
|PUAN
|Gökhan Gönül
|7,3
|Tolga Ciğerci
|7,0
|Luiz Gustavo
|6,3
|Altay Bayındır
|6,2
|Serdar Aziz
|6,0
|Zanka
|5,8
|Sinan Gümüş
|5,8
|Enner Valencia
|5,7
|Michael Frey
|5,6
|Ozan Tufan
|5,6
|Caner Erkin
|5,6
|Ferdi Kadıoğlu
|5,5
|Deniz Türüç
|4,8
|Mame Thiam
|4,0
|Jose Sosa
|?