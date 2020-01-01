Süper Lig

Oyuncu Puanları: Çaykur Rizespor 1-2 Fenerbahçe

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Gokhan Gonul Rizespor Fenerbahce 09112020
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İşte OPTA verilerine göre Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'de 2020-21 sezonunun açılış maçında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekibin gollerini 76. dakikada Gökhan Gönül ve 87. dakikada penaltıdan Jose Sosa kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü 59. dakikada Milan Skoda attı.

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Fenerbahçe'de Caner Erkin, 32. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda rakip kaleci Gökhan Akkan'ı geçemedi.

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    OPTA  verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

    ÇAYKUR RİZESPOR
    OYUNCU PUAN
    Gökhan Akkan 7,2
    Milan Skoda 7,2
    Fabricio Baiano 7,0
    Fernando Boldrin 6,2
    Dario Melnjak 6,1
    Yasin Pehlivan 5,9
    Abdullah Durak 5,7
    Braian Samudio 5,7
    Konrad Michalak 5,7
    Amedej Vetrih 5,5
    Dimitrios Chatziisaias 5,2
    Selim Ay 3,5
    Mykola Moroziuk 3,4
    Kemal Rüzgar ?
    Loic Remy ?

    FENERBAHÇE
    OYUNCU PUAN
    Gökhan Gönül 7,3
    Tolga Ciğerci 7,0
    Luiz Gustavo 6,3
    Altay Bayındır 6,2
    Serdar Aziz 6,0
    Zanka 5,8
    Sinan Gümüş 5,8
    Enner Valencia 5,7
    Michael Frey 5,6
    Ozan Tufan 5,6
    Caner Erkin 5,6
    Ferdi Kadıoğlu 5,5
    Deniz Türüç 4,8
    Mame Thiam 4,0
    Jose Sosa ?

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