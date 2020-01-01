Oyuncu Puanları: Beşiktaş 3-0 Konyaspor

İşte OPTA verilerine göre Beşiktaş - Alanyaspor maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği 'u 3-0 yenmeyi başardı.

Burak Yılmaz attığı bir gol ve yaptığı 2 asistle yıldızlaşırken maçın en iyi oyuncusu oldu.

OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

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