Oyuncu Puanları: Beşiktaş 3-0 Konyaspor
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AA
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Konyaspor'u 3-0 yenmeyi başardı.
Burak Yılmaz attığı bir gol ve yaptığı 2 asistle yıldızlaşırken maçın en iyi oyuncusu oldu.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
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BEŞİKTAŞ
|OYUNCU
|PUAN
|Burak Yılmaz
|8,5
|Jeremain Lens
|8,3
|Abdolaye Diaby
|7,9
|Rıdvan Yılmaz
|7,7
|Mohamed Elneny
|7,6
|Domagoj Vida
|7,5
|Victor Ruiz
|7,1
|Ersin Destanoğlu
|7,0
|Necip Uysal
|6,8
|Gökhan Gönül
|6,8
|Atiba Hutchinson
|6,4
|Tyler Boyd
|5,8
|Kevin Nkoudou
|4,8
|Güven Yalçın
|?
|Kevin Prince Boateng
|?
|Kartal Kayra Yılmaz
|?
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KONYASPOR
|OYUNCU
|PUAN
|Marin Anicic
|7,4
|Nejc Skubic
|7,3
|Uğur Demirok
|6,7
|Alper Uludağ
|6,7
|Marko Jevtovic
|6,5
|Selim Ay
|6,2
|Ömer Şahiner
|5,9
|Volkan Findıklı
|5,9
|Deni Milosevic
|5,8
|Thuram
|5,7
|Farouk Miya
|5,6
|Riad Bajic
|5,6
|Jens Jonsson
|5,3
|Amir Hadziahmetovic
|3,4
|Ertuğrul Taşkıran
|3,7
|Erdon Daci
|?