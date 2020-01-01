Beşiktaş - Konyaspor

Oyuncu Puanları: Beşiktaş 3-0 Konyaspor

Yorum()
besiktas konyaspor 27062020
AA
İşte OPTA verilerine göre Beşiktaş - Alanyaspor maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Konyaspor'u 3-0 yenmeyi başardı.

Burak Yılmaz attığı bir gol ve yaptığı 2 asistle yıldızlaşırken maçın en iyi oyuncusu oldu.

OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    BEŞİKTAŞ
    OYUNCU PUAN
    Burak Yılmaz 8,5
    Jeremain Lens 8,3
    Abdolaye Diaby 7,9
    Rıdvan Yılmaz 7,7
    Mohamed Elneny 7,6
    Domagoj Vida 7,5
    Victor Ruiz 7,1
    Ersin Destanoğlu 7,0
    Necip Uysal 6,8
    Gökhan Gönül 6,8
    Atiba Hutchinson 6,4
    Tyler Boyd 5,8
    Kevin Nkoudou 4,8
    Güven Yalçın ?
    Kevin Prince Boateng ?
    Kartal Kayra Yılmaz ?

    KONYASPOR
    OYUNCU PUAN
    Marin Anicic 7,4
    Nejc Skubic 7,3
    Uğur Demirok 6,7
    Alper Uludağ 6,7
    Marko Jevtovic 6,5
    Selim Ay 6,2
    Ömer Şahiner 5,9
    Volkan Findıklı 5,9
    Deni Milosevic 5,8
    Thuram 5,7
    Farouk Miya 5,6
    Riad Bajic 5,6
    Jens Jonsson 5,3
    Amir Hadziahmetovic 3,4
    Ertuğrul Taşkıran 3,7
    Erdon Daci ?
     

    Kapat