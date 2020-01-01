Süper Lig

Oyuncu Puanları: Beşiktaş 2-1 Ankaragücü

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İşte OPTA verilerine göre Beşiktaş - Ankaragücü maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmalarında Ankaragücü'nü ağırlayan Beşiktaş, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti. 

Bu sonucun ardından Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı beşinci lig maçında üçüncü galibiyetini alırken, Ankaragücü ise üst üste üçüncü yenilgisini aldı. 

Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 6. dakikada penaltı atışından Burak Yılmaz ve 88. dakikada Adem Ljajic kaydetti. 

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    Ankaragücü'nün tek golü ise 90+3. dakikada penaltı atışıyla İlhan Parlak'tan geldi. 

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    Beşiktaş bu galibiyetle 43 puana yükselirken, düşme hattındaki Ankaragücü ise 20 puanda kaldı. 

    OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

    BEŞİKTAŞ
    OYUNCU PUAN
    Atiba Hutchinson 7,2
    Victor Ruiz 6,5
    Loris Karius 6,2
    Adem Ljajic 6,2
    Mohamed Elneny 6,2
    Tyler Boyd 6,1
    Abdoulaye Diaby 6,1
    Georges-Kevin N'Koudou 5,9
    Caner Erkin 5,6
    Jeremain Lens 5,6
    Kevin-Prince Boateng 5,3
    Burak Yılmaz 4,4
    Domagoj Vida 4,1
    Umut Nayir ?

    ANKARAGÜCÜ
    OYUNCU PUAN
    Stelios Kitsiou 7,1
    Michal Pazdan 7,1
    Ante Kulusic 6,6
    Konrad Michalak 6,4
    Atila Turan 6,3
    Daniel Lukasik 6,2
    Orkan Çınar 5,9
    Gerson Rodrigues 5,7
    Dever Orgill 5,6
    Saba Lobhanidze 5,6
    Sedat Agçay 5,5
    Ricardo Faty 4,4
    Ricardo Friedrich 4,1
    İlhan Parlak ?
    MAhmut Akan ?
    Oscar Scarione ?

     

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