Süper Lig

Oyuncu Puanları: Beşiktaş 1-2 Antalyaspor

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Besiktas Antalyaspor 06132020
AA
İşte OPTA verilerine göre Beşiktaş - Antalyaspor maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla Beşiktaş 44 puanda kalırken Antalyaspor puanını 33'e yükseltti.

OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

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    BEŞİKTAŞ
    OYUNCU PUAN
    Mohamed Elneny 8,4
    Atiba Hutchinson 7,7
    Adem Ljajic 7,2
    Jeremain Lens 6,9
    Georges-Kévin Nkoudou 6,8
    Domagoj Vida 6,5
    Rıdvan Yılmaz 6,4
    Gökhan Gönül 6
    Kevin-Prince Boateng 5,9
    Güven Yalçın 5,7
    Tyler Boyd 5,6
    Víctor Ruiz 5,6
    Umut Nayir 5,5
    Abdoulaye Diaby 5,2
    Ersin Destanoğlu 5,1
    Caner Erkin ?

    ANTALYASPOR
    OYUNCU PUAN
    Sinan Gümüş 8,1
    Ruud Boffin 6,9
    Amilton 6,8
    Lukas Podolski 6,3
    Nazım Sangaré 6,2
    Veysel Sarı 6,2
    Fedor Kudryashov 6,1
    Ondrej Celustka 6
    Bünyamin Balcı 5,8
    Paul Omo Mukairu 5,7
    Fredy Ribeiro 5,5
    Ufuk Akyol 5,2
    Hakan Özmert 5
    Adis Jahovic 5
    Yekta Kurtuluş ?
    Gustavo Blanco ?
     

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