Oyuncu Puanları: Beşiktaş 1-2 Antalyaspor
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AA
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.
Bu sonuçla Beşiktaş 44 puanda kalırken Antalyaspor puanını 33'e yükseltti.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
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BEŞİKTAŞ
|OYUNCU
|PUAN
|Mohamed Elneny
|8,4
|Atiba Hutchinson
|7,7
|Adem Ljajic
|7,2
|Jeremain Lens
|6,9
|Georges-Kévin Nkoudou
|6,8
|Domagoj Vida
|6,5
|Rıdvan Yılmaz
|6,4
|Gökhan Gönül
|6
|Kevin-Prince Boateng
|5,9
|Güven Yalçın
|5,7
|Tyler Boyd
|5,6
|Víctor Ruiz
|5,6
|Umut Nayir
|5,5
|Abdoulaye Diaby
|5,2
|Ersin Destanoğlu
|5,1
|Caner Erkin
|?
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ANTALYASPOR
|OYUNCU
|PUAN
|Sinan Gümüş
|8,1
|Ruud Boffin
|6,9
|Amilton
|6,8
|Lukas Podolski
|6,3
|Nazım Sangaré
|6,2
|Veysel Sarı
|6,2
|Fedor Kudryashov
|6,1
|Ondrej Celustka
|6
|Bünyamin Balcı
|5,8
|Paul Omo Mukairu
|5,7
|Fredy Ribeiro
|5,5
|Ufuk Akyol
|5,2
|Hakan Özmert
|5
|Adis Jahovic
|5
|Yekta Kurtuluş
|?
|Gustavo Blanco
|?