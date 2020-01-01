Oyuncu Puanları: Beşiktaş 1-1 Antalyaspor

İşte OPTA verilerine göre Beşiktaş - Antalyaspor maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmalarında Fraport-TAV 'u ağırlayan Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip bu sonucun ardından yeni sezondaki ilk puan kaybını yaşarken, Fraport-TAV Antalyaspor ise Vodafone Park'ta üst üste çıktığı üçüncü maçta da kaybetmedi.

Karşılaşmada Beşiktaş'ın golünü 33. dakikada Cyle Larin kaydetti. Fraport-TAV Antalyaspor'a bir puanı getiren golü ise 85. dakikada Gökdeniz Bayraktar kaydetti. Antalyaspor'un Kocaliespor'dan transfer ettiği 18 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de çıktığı ilk maçında golle tanışmış oldu.

OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

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BEŞİKTAŞ OYUNCU PUAN Cyle Larin 7,5 Bernard Mensah 7,0 Atiba Hutchinson 6,8 Welinton 6,8 Fabrice N'Sakala 6,5 Necip Uysal 6,1 Adem Ljajic 6,1 Ersin Destanoğlu 6,1 Domagoj Vida 6,0 Dorukhan Toköz 5,9 Ajdın Hasic 5,8 Tyler Boyd 5,4 Jeremain Lens 5, Umut Nayir ? YOK YOK Özgür Çek ?