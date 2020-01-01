Oyuncu Puanları: Antalyaspor 2-2 Fenerbahçe
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AA
Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken mücadele Zajc'ın son dakika golüyle 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Konuk ekip maçın 35. dakikasında Vedat Muriqi ile öne geçti ve ilk yarı sarı lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Antalyaspor 52. dakikada Amilton, 57. dakikada Hakan Özmert ile iki gol bulup öne geçerken 90+6. dakikada sahneye çıkan Miha Zajc maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.
Bu maçla birlikte ligde oynadığı son altı karşılaşmada üç galibiyet ve üç beraberlik alan Antalyaspor 26 puana ulaştı. Süper Lig'de üst üste beşinci maçından da galip ayrılamayan Fenerbahçe ise 39 puana ulaştı.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
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ANTALYASPOR
|OYUNCU
|PUAN
|Hakan Özmert
|7.0
|Amilton
|6.9
|Lukas Podolski
|6.1
|Veysel Sarı
|6.1
|Fedor Kudryashov
|6.0
|Bünyamin Balcı
|6.0
|Delvin N'Dinga
|5.9
|Charles
|5.7
|Ondrej Celustka
|5.6
|Adis Jahovic
|5.6
|Fredy
|4.9
|Ruud Boffin
|4.9
|Paul Omo Mukairu
|?
|Chico
|?
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FENERBAHÇE
|OYUNCU
|PUAN
|Miha Zajc
|7.1
|Mehmet Ekici
|7.0
|Ozan Tufan
|6.9
|Vedat Muriqi
|6.7
|Luiz Gustavo
|6.6
|Jailson
|6.6
|Hasan Ali Kaldırım
|6.3
|Nabil Dirar
|5.5
|Serdar Aziz
|5.4
|Altay Bayındır
|5.4
|Max Kruse
|5.1
|Simon Falette
|4.9
|Mevlüt Erdinç
|?
|Ferdi Kadıoğlu
|?