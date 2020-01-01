Oyuncu Puanları: Antalyaspor 2-2 Fenerbahçe

İşte OPTA verilerine göre Antalyaspor - Fenerbahçe maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in 24. haftasında ile karşı karşıya gelirken mücadele Zajc'ın son dakika golüyle 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Konuk ekip maçın 35. dakikasında Vedat Muriqi ile öne geçti ve ilk yarı sarı lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Antalyaspor 52. dakikada Amilton, 57. dakikada Hakan Özmert ile iki gol bulup öne geçerken 90+6. dakikada sahneye çıkan Miha Zajc maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

Bu maçla birlikte ligde oynadığı son altı karşılaşmada üç galibiyet ve üç beraberlik alan Antalyaspor 26 puana ulaştı. Süper Lig'de üst üste beşinci maçından da galip ayrılamayan Fenerbahçe ise 39 puana ulaştı.

OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle: