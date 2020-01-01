Süper Lig

Oyuncu Puanları: Ankaragücü 1-0 Galatasaray

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Ankaragucu v Galatasaray 07122020
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İşte OPTA verilerine göre Ankaragücü - Galatasaray maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 62. dakikada penaltıdan Oscar Scarione kaydetti.

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı takımın galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

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    ANKARAGÜCÜ
    OYUNCU PUAN
    Stelios Kitsiou 7,2
    Michal Pazdan 7,0
    Ricardo Friedrich 6,7
    Ante Kulusic 6,6
    Daniel Lukasik 6,2
    İlhan Parlak 5,9
    Oscar Scarione 5,8
    Tiago Pinto 5,8
    Ricardo Faty 5,3
    Konrad Michalak 5,1
    Dever Orgill 4,8
    Saba Lobzhanidze 4,6
    Sedat Ağçay ?
    Atila Turan ?
    Gelmin Rivas ?

    GALATASARAY
    OYUNCU PUAN
    Jean Michael Seri 7,4
    Okan Kocuk 6,4
    Marcao 6,2
    Martin Linnes 6,2
    Marcelo Saracchi 6,1
    Ömer Bayram 5,8
    Taylan Antalyalı 5,8
    Adem Büyük 5,8
    Younes Belhanda 5,7
    Emre Akbaba 5,2
    Emin Bayram 3,8
    Jesse Sekidika ?
    Ahmet Çalık ?
    Yunus Akgün ?
    Selçuk İnan ?
    Mariano ?

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