Oyuncu Puanları: Ankaragücü 1-0 Galatasaray
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Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 62. dakikada penaltıdan Oscar Scarione kaydetti.
Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı takımın galibiyet hasreti 8 maça çıktı.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
|
ANKARAGÜCÜ
|OYUNCU
|PUAN
|Stelios Kitsiou
|7,2
|Michal Pazdan
|7,0
|Ricardo Friedrich
|6,7
|Ante Kulusic
|6,6
|Daniel Lukasik
|6,2
|İlhan Parlak
|5,9
|Oscar Scarione
|5,8
|Tiago Pinto
|5,8
|Ricardo Faty
|5,3
|Konrad Michalak
|5,1
|Dever Orgill
|4,8
|Saba Lobzhanidze
|4,6
|Sedat Ağçay
|?
|Atila Turan
|?
|Gelmin Rivas
|?
|
GALATASARAY
|OYUNCU
|PUAN
|Jean Michael Seri
|7,4
|Okan Kocuk
|6,4
|Marcao
|6,2
|Martin Linnes
|6,2
|Marcelo Saracchi
|6,1
|Ömer Bayram
|5,8
|Taylan Antalyalı
|5,8
|Adem Büyük
|5,8
|Younes Belhanda
|5,7
|Emre Akbaba
|5,2
|Emin Bayram
|3,8
|Jesse Sekidika
|?
|Ahmet Çalık
|?
|Yunus Akgün
|?
|Selçuk İnan
|?
|Mariano
|?