Oyuncu Puanları: Alanyaspor 2-2 Trabzonspor
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Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, konuk olduğu Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
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ALANYASPOR
|OYUNCU
|PUAN
|Anastasios Bakasetas
|8,8
|Papiss Cisse
|6,4
|Juanfran
|6,3
|Jose Marafona
|6,3
|Salih Uçan
|6,2
|Onur Bulut
|5,9
|Djalma Campos
|5,7
|Efecan Karaca
|5,6
|Georgios Tzavellas
|5,5
|Ceyhun Gülselam
|5,4
|Baiano
|5,3
|Junior Fernandes
|5,1
|Fabrice N'Sakala
|4,8
|Steven Caulker
|4,4
|Mustafa Pektemek
|?
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TRABZONSPOR
|OYUNCU
|PUAN
|Abdülkadir Ömür
|7,6
|Filip Novak
|6,5
|Erce Kardeşler
|6,2
|Caleb Ekuban
|5,9
|Uğurcan Çakır
|5,8
|Badou Ndiaye
|5,8
|Abdulkadir Parmak
|5,7
|Joao Pereira
|5,7
|Guilherme
|5,4
|Gaston Campi
|5,4
|Majid Hosseini
|5,2
|Alexander Sörloth
|4,4
|Serkan Asan
|?
|Manuel da Costa
|?
|Hüseyin Türkmen
|?