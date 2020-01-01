Süper Lig

Oyuncu Puanları: Alanyaspor 2-2 Trabzonspor

Yorum()
Bakasetas Alanyaspor v Trabzonspor 06222020
AA
İşte OPTA verilerine göre Alanyaspor - Trabzonspor maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, konuk olduğu Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

ALANYASPOR
OYUNCU PUAN
Anastasios Bakasetas 8,8
Papiss Cisse 6,4
Juanfran 6,3
Jose Marafona 6,3
Salih Uçan 6,2
Onur Bulut 5,9
Djalma Campos 5,7
Efecan Karaca 5,6
Georgios Tzavellas 5,5
Ceyhun Gülselam 5,4
Baiano 5,3
Junior Fernandes 5,1
Fabrice N'Sakala 4,8
Steven Caulker 4,4
Mustafa Pektemek ?

TRABZONSPOR
OYUNCU PUAN
Abdülkadir Ömür 7,6
Filip Novak 6,5
Erce Kardeşler 6,2
Caleb Ekuban 5,9
Uğurcan Çakır 5,8
Badou Ndiaye 5,8
Abdulkadir Parmak 5,7
Joao Pereira 5,7
Guilherme 5,4
Gaston Campi 5,4
Majid Hosseini 5,2
Alexander Sörloth 4,4
Serkan Asan ?
Manuel da Costa ?
Hüseyin Türkmen ?
 

Kapat