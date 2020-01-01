Süper Lig

Oyuncu Puanları: Galatasaray 3-3 Gaziantep FK

Son güncelleme
Yorum()
Galatasaray Gaziantep FK 22062020
Depophotos
İşte OPTA verilerine göre Galatasaray - Gaziantep FK maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, nefes kesen mücadelede Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı.

OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

GALATASARAY
OYUNCU PUAN
Radamel Falcao 7,7
Sofiane Feghouli 7,5
Younes Belhanda 7,3
Marcelo Sarrachi 6,8
Mariano 6,3
Jean Michael Seri 6,2
Mario Lemina 6,1
Taylan Antalyalı 5,9
Selçuk İnan 5,7
Emre Akbaba 5,3
Henry Onyekuru 4,9
Ahmet Çalık 4,3
Okan Kocuk 4,0
Jimmy Durmaz ?
Jesse Sekidika ?
Martin Linnes ?

GAZİANTEP FK
OYUNCU PUAN
Patrick Twumasi 8,5
Güray Vural 6,7
Alexandru Maxim 6,6
Papy Djilobodji 6,1
Muhammet Demir 5,8
Souleymane Diarra 5,8
Olarenwaju Kayode 5,5
Kenan Özer 5,5
Jean-Armel Kana-Biyik 5,2
Oğuz Ceylan 4,9
Jefferson 4,8
Günay Güvenç 4,6
Alin Tosca 4,5
Mehmet Erdem Uğurlu 4,4
Kubilay Aktaş ?
Furkan Soyalp ?

Kapat