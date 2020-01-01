Oyuncu Puanları: Galatasaray 3-3 Gaziantep FK
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Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, nefes kesen mücadelede Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
|
GALATASARAY
|OYUNCU
|PUAN
|Radamel Falcao
|7,7
|Sofiane Feghouli
|7,5
|Younes Belhanda
|7,3
|Marcelo Sarrachi
|6,8
|Mariano
|6,3
|Jean Michael Seri
|6,2
|Mario Lemina
|6,1
|Taylan Antalyalı
|5,9
|Selçuk İnan
|5,7
|Emre Akbaba
|5,3
|Henry Onyekuru
|4,9
|Ahmet Çalık
|4,3
|Okan Kocuk
|4,0
|Jimmy Durmaz
|?
|Jesse Sekidika
|?
|Martin Linnes
|?
|
GAZİANTEP FK
|OYUNCU
|PUAN
|Patrick Twumasi
|8,5
|Güray Vural
|6,7
|Alexandru Maxim
|6,6
|Papy Djilobodji
|6,1
|Muhammet Demir
|5,8
|Souleymane Diarra
|5,8
|Olarenwaju Kayode
|5,5
|Kenan Özer
|5,5
|Jean-Armel Kana-Biyik
|5,2
|Oğuz Ceylan
|4,9
|Jefferson
|4,8
|Günay Güvenç
|4,6
|Alin Tosca
|4,5
|Mehmet Erdem Uğurlu
|4,4
|Kubilay Aktaş
|?
|Furkan Soyalp
|?