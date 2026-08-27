"Oyuncu çantalarını hazırlıyor": Liverpool, Paris ile 140 milyon euroluk transferde anlaştı

Liverpool ile Paris Saint-Germain, değeri 140 milyon euroya ulaşan ve son yılların en pahalı transferlerinden biri olacak bombasal bir anlaşma üzerinde uzlaştı.

Liverpool, özellikle Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın Türkiye Ligi'ne doğru ayrılmasının ardından, bu sezon şampiyonluklar için mücadele etmek adına hücum hattını güçlendirmenin yollarını arıyor.

"Marca" gazetesine göre, Bradley Barcola çantalarını hazırlamaya başladı; Saint-Germain'in kanat oyuncusu önümüzdeki saatlerde Paris'ten ayrılarak İngiltere'ye gidecek ve resmi olarak Liverpool'a katılacak.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

İki taraf arasında bir anlaşmaya varıldı ve oyuncu bu sezon Liverpool'un kadrosuna katılacak.

İki kulüp, bir anlaşmaya varmak için haftalarca süren müzakereler yürüttü ve nihayet bu gerçekleşti.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, iki kulüp arasında bir anlaşma olduğunu ve İngiliz kulübün 140 milyon euroya yakın bir bedel ödemesinin ardından Barcola'nın kırmızı formayı giyeceğini açıkladı.

Böylece Liverpool, hücumunu güçlendirmek için uzun süredir beklediği kanat oyuncusuna kavuşacak. Kulüp, hiç şüphesiz pazarın en büyük mücevherlerinden birini elde etmenin yanı sıra, Diomande'nin Real Madrid'e transfer bedelinin yanında en yüksek transfer bedellerinden birine de imza attı.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz



