Oyuncu, anlaşmanın hemen ardından yeterince gördüğünü düşündü ve Chelsea’den bir an önce ayrılmak istiyor

BBC Sport’un haberine göre, Malo Gusto Chelsea’den ayrılmayı düşünüyor. Fransız savunma oyuncusu, yeni bir rakip olan Marco Palestra’nın takıma katılmasıyla pek memnun değil.

The Blues, Salı günü sağ bek transferi konusunda Atalanta ile prensip anlaşmasına vardı. Palestra, yaklaşık 45 milyon euro karşılığında Londra'ya transfer olacak.

Chelsea'de sağ bek pozisyonunda Reece James ile zaten ciddi bir rekabet içinde olan Gusto, kulübünün yeni bir kanat bekini transfer etme kararından memnun değil ve ayrılmak istiyor.

BBC’ye göre Manchester City, Fransız oyuncuya büyük ilgi gösteriyor. Chelsea ise Gusto için tam 80 milyon euro istiyor.

Gusto ise Manchester'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Zira orada, Ocak ayında Man City ile görüşmeler yaptığı için The Blues'tan gönderilen Enzo Maresca ile yeniden bir araya gelebilir.

Gusto, geçen sezon Chelsea formasıyla 34 Premier League maçında forma giydi. Bu maçlarda iki gol attı ve üç asist yaptı.