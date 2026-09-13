Bayern’in gollerini, dikkat çeken Saibari’nin güzel asistinde Karl (26) ve Harry Kane (72) kaydetti. Bu yaz iki kiralık dönemin ardından FCB’den Elversberg’e transfer olan Maurice Krattenmacher, Saar ekibi adına maçın geçici beraberlik golünü attı (62). Bayern Teknik Direktörü Vincent Kompany, Şampiyonlar Ligi’nde Bodö/Glimt’e karşı alınan 5-0’lık galibiyete kıyasla yedi mevkide rotasyona gitmişti ve beraberlik golünün ardından aynı anda dört değişiklik yaptı; bunun da karşılığını aldı. Joshua Kimmich önderliğindeki oyuna giren oyuncular, takım arkadaşlarını kendine getirdi.

Maç haberine buradan ulaşabilirsiniz.

IMAGO

FC Bayern, SV Elversberg deplasmanında FCB oyuncu notları: Jonas Urbig

Daha önce Almanya Kupası’nda forma giydikten sonra Bundesliga’da ilk kez üçüncü haftada görev yaptı. 1-1’de yapabileceği bir şey yoktu. Not: 3,5.

IMAGO

FC Bayern, SV Elversberg deplasmanında FCB oyuncu notları: Josip Stanisic

O da bu sezon Bundesliga’da ilk kez maça ilk 11’de başladı. Topla buluştuğu anlar oldu ve paslarını güvenilir şekilde aktardı. Ama fazlası da yoktu. Not: 4.

IMAGO

FC Bayern, SV Elversberg deplasmanında FCB oyuncu notları: Dayot Upamecano

Bodö/Glimt maçında da ilk 11’de yer alan sadece dört oyuncudan biriydi. Cole Campbell’ın 44. dakikadaki sözde beraberlik golünün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesinde şanslıydı. Görünen o ki o pozisyonu hafife aldı. 61. dakikada belirleyici ikili mücadeleyi kaybetti ve top boş durumdaki Krattenmacher’e geldi; o da yetiştiği kulübe karşı şık 1-1 golünü attı. Not: 4.

FC Bayern, SV Elversberg deplasmanında FCB oyuncu notları: Minjae Kim

Elversberg’in ilk atağında ortaya gelen topu kontrol edip meşin yuvarlağı auta göndermekten çok kendi kalesine doğru vurunca neredeyse bir kendi kalesine gol yapıyordu. Erken oyuna giren hızlı Noah Darvich karşısında başlangıçta biraz zorlandı, ancak maç ilerledikçe yükseldi, ikili mücadelelerde kendini sakınmadı ve bu sayede düellolarını da kazandı. Not: 3.

IMAGO

FC Bayern, SV Elversberg deplasmanında FCB oyuncu notları: Nathaniel Brown

Sezonun en başında zaman zaman 10 numarada denenmişti, ancak bu kez yeni yükselen ekipte asıl pozisyonu olan sol bekte Alphonso Davies’in yerine oynadı. Stanisic’ten daha dikkat çekiciydi, sık sık orta sahaya ve merkeze de sokuldu. Ancak ikinci yarıda o da düştü ve 1-1’in ardından kenara geldi. Not: 4.

IMAGO

FC Bayern, SV Elversberg deplasmanında FCB oyuncu notları: Tom Bischof

Joshua Kimmich’in yerine bu Bundesliga sezonunda ilk 11’deki ilk maçına çıktı. Son derece silik oynadı; riskli ya da yaratıcı bir şey denemek yerine çoğu zaman güvenli yana pası tercih etti. 1-1’in ardından oyundan alındı. Not: 4,5.

Getty Images

FC Bayern, SV Elversberg deplasmanında FCB oyuncu notları: Aleksandar Pavlovic

11. dakikada falsolu bir vuruşla Münih ekibinin ilk gol tehlikesini yarattı. Topla çok sık buluştu ve her zamanki gibi meşin yuvarlağı takım arkadaşlarına büyük bir güvenle aktardı. Ancak Darvich’e karşı yaptığı iki talihsiz kafa vuruşunun doğrudan Campbell’ın koşu yoluna gitmesinin, bilinçli bir hücum organizasyonu değil teknik hata ya da en azından bilinçli olmayan bir oyun sekansı olarak değerlendirilmesinde de ciddi şans yanındaydı. Aksi halde Elversberg devre bitmeden kısa süre önce 1-1’i bulacaktı. Elversberg’in gerçek 1-1 golünden sonra sahada kaldı, performansını da yükseltti ve iyi bir koşunun ardından Harry Kane’in 2-1 golünün asistini yaptı. Not: 3,5.

Getty Images

FC Bayern, SV Elversberg deplasmanında FCB oyuncu notları: Lennart Karl

Schalke karşısındaki 0-0’da olduğu gibi sağ kanatta başladı. Bir burada özensiz pas, bir orada top kaybı; ama ardından 26. dakikada Saibari’nin ceza sahasının içinden geçen akıllı pasında öne geçiren golü attı. İkinci yarıda da çaba göstermeyi sürdüren az sayıdaki Bayern oyuncusundan biriydi, ancak 1-1’den sonra yine de kenara geldi. Not: 3,5.

IMAGO

FC Bayern, SV Elversberg deplasmanında FCB oyuncu notları: Michael Olise

Bodö/Glimt karşısında 10 numara oynadığında dünya klası seviyesine çıkmıştı, yeni yükselen ekibe karşı ise maça merkezde başladı. Ancak ilk yarıda dünya klastan, röportajlarda fazla geveze olduğu yönündeki ithamın gerçeklikten uzak olması kadar uzaktı. Dripling yok, sadece bir progresif pas, buna karşılık yedi top kaybı. İkinci yarının başında da pek farklı değildi. Ama 1-1’den ve dörtlü değişiklikten sonra uyandı. Önce Diaz’ın pasında şutu çizgiden çıkarıldığı için 2-1’i kaçırdı, ardından güzel aşırtmasında topun direkten sekip zemine dönmesiyle şanssızdı. Sonrasında ise Kane’in 2-1 golünde ve Bayern’in tehlikeli pozisyonlarının çoğunda pay sahibiydi. Not: 4.

IMAGO

FC Bayern, SV Elversberg deplasmanında FCB oyuncu notları: Ismael Saibari

Sekizinci dakikada ceza sahasında belki posta pulu büyüklüğünde bir boşluk buldu ve Karl’ı gördü; Karl da topu tekte Harry Kane’e aktardı. Kane topa ancak ikinci denemesinde temiz vurabildi, bu sırada Elversberg savunması yeniden yerleşmişti, ama Saibari’nin pası yine de klas seviyedeydi. Tıpkı 1-0’daki asisti gibi; rakibini bir stepover ile oyundan düşürdü, soldan ceza sahasına doğru kat etti ve topu düşünerek ceza sahasının sağ tarafına çıkardı. Ortadaki Harry Kane topa hafifçe dokundu, Karl koşusunu yaptı ve golü attı. Böyle akıllı aksiyonları ve oyun görüşüyle sprint eksikliğini telafi ediyor. Çalışkan ve dikkat çekiciydi, 1-1’e kadar Münih ekibinin en iyisiydi. Not: 2,5.

Getty Images

FC Bayern, SV Elversberg deplasmanında FCB oyuncu notları: Harry Kane

1-0’da, daha iyi durumdaki Karl’a şut ve golü bıraktı, ancak topa yine de Karl’ın yönüne doğru küçük bir dokunuş yaptı. En iyi paslarını orta sahanın derinliklerinden verdi ve bu kez 10 numaradan ziyade 8 numara gibiydi, hatta santrfor bile denemezdi. Gol önünde başlangıçta biraz şanssız göründü, ardından sözde 2-0 golünde kıl payı ofsayttaydı. 1-1’den sonra da sahada kaldı ve topu 2-1 için çok şık şekilde ağlara göndererek bir kez daha Bayern’in hayat sigortası olduğunu gösterdi. Bu, onun bu Bundesliga sezonundaki ilk golüydü ve son derece önemliydi. Not: 2,5.

Getty Images

FC Bayern, SV Elversberg deplasmanında FCB oyuncu notları: Sonradan oyuna girenler

Joshua Kimmich: 1-1’den sonra oyuna girdi, oyunu anında eline aldı ve hemen patron moduna geçti. Not: 2.

Luis Diaz: 1-1’den sonra Saibari’nin yerine girdi ve en son bıraktığı yerden devam etti; fırsatları harcadı. 66. dakikada altıpas içinde topuğuyla denedi ama vuruşuna neredeyse hiç güç aktaramadı. Muhtemelen başka her türlü vuruş daha iyi olurdu. Ardından Olise’ye hazırladığı şut pasında da şanssızdı. Not: 3,5.

Jamal Musiala: Perşembe günü Bodö/Glimt karşısındaki rüya maçının ardından Elversberg karşısında önce yine yedek kulübesinde kondisyonu üzerinde çalıştı. 1-1’den sonra Karl’ın yerine oyuna girdi. Not. 3,5.

Alphonso Davies: O da 1-1’den sonra dörtlü değişiklik kapsamında oyuna girdi, Brown’un yerine geçti ve düzgün bir hücum çıkışı için çaba gösterdi. Bitime 10 dakika kala 3-1 fırsatını değerlendiremedi. Not: 3.