Oyuna sonradan giren Virgil van Dijk, Liverpool'un altı gollü galibiyetinde Bradley Barcola ve Jeremie Frimpong'un yıldızlaşmasına tanık oldu

Liverpool, geçen pazar Manchester City karşısında aldığı 0-3'lük ağır yenilginin rövanşını aldı. İngiliz devi, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Avusturya temsilcisi LASK Linz'i deplasmanda 3-6 mağlup etti. Virgil van Dijk ise uzun zaman sonra ilk kez yedek kulübesinde başladı.

Ryan Gravenberch ve Jeremie Frimpong'un ilk 11'de başladığı Liverpool, ilk yarının ortalarında öne geçti. Konstantinos Tsimikas'ın soldan yaptığı etkili ortada Ronald Araújo, kafa vuruşuyla konuk ekibin ilk golünü attı.

Yalnızca iki dakika sonra, yaz transferi Bradley Barcola, Lewis Koumas'ın iyi hazırladığı pozisyonda Liverpool'un farkı ikiye çıkarmasını sağladı. Kısa süre sonra Koumas da 0-3'ü getiren golü atmış gibi görünse de Galli kanat oyuncusunun golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

İlk yarının son bölümünde oyuna hâkim olan Liverpool, Gravenberch'in şutu direğe takılınca hayal kırıklığı yaşadı. Ancak birkaç dakika sonra skor 0-3 oldu. Hareketli bir oyun sergileyen Florian Wirtz'in pasında Barcola, elverişli pozisyonda hata yapmadı ve topu kalenin sağ alt köşesine gönderdi.

Devre arasına olağanüstü bir üstünlükle giren Liverpool, ikinci yarının hemen başında skoru 0-4'e taşıdı. Tsimikas'ın soldan yaptığı bir başka kusursuz ortada Frimpong, topu direğe çarptırarak golü attı. İngiliz ekibinin bu golünden kısa süre sonra Koumas'ın bir golü daha ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Kendi sahasında pek varlık gösteremeyen LASK, bir saati aşkın süre geride kaldığında Robert Ljubicic ile farkı azalttı. Bundan kısa süre önce Van Dijk, Liverpool savunmasında oyuna girmişti. Hız kesmeyen Liverpool'da Barcola, Linz'de hat-trick'ini tamamladı. Asisti Frimpong yaptı.

Formda olan Frimpong, 72. dakikada Koumas'a da gol attırdı ve skor 1-6'ya geldi. Avusturya'daki gol şöleninde Florian Flecker de LASK adına kısa sürede karşılık verdi. Sonradan oyuna giren kanat oyuncusu, çok geçmeden skoru 3-6'ya taşıyan golü de attı.

Liverpool, LASK'ın daha fazla gol bulmasına izin vermedi. Manchester City karşısındaki ağır yenilgiden birkaç gün sonra ve Brentford City deplasmanındaki zorlu maç öncesinde teknik direktör Andoni Iraola'nın ekibi üç önemli puan aldı.



