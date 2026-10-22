Ajax, perşembe akşamı Konferans Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. Johan Cruyff Arena'da Atalanta karşısında uzun süre üstün oynayan Amsterdam ekibi, yakaladığı çok sayıda fırsatı değerlendirmekte zorlandı. Sonunda oyuna sonradan giren Tolu Arokodare ve Abdellah Ouazane'nin golleri, Ajax'a hak ettiği 2-0'lık galibiyeti getirdi.

Ajax, geçen pazar FC Groningen'i 2-5 yendiği maçtaki ilk 11'inden on oyuncuyla sahaya çıktı. Savunmanın merkezinde Dies Janse'nin yerini Youri Baas aldı. Davy Klaassen yine sağ kanatta oynarken, Tolu Arokodare yerine Marcos Leonardo tercih edildi. Atalanta Teknik Direktörü Maurizio Sarri ise Gianluca Scamacca'nın arkasında Charles De Ketelaere'nin görev yaptığı 4-2-3-1 dizilişini seçti.

Maça hızlı başlayan Ajax, henüz altıncı dakikada gole yaklaştı. Lucas Rosa'nın şutu yolda yön değiştirip direğe çarptı, ardından Klaassen'in kafa vuruşu kaleyi bulmadı. Daha sonra Jorthy Mokio ağları havalandırdı ancak pozisyonun başlangıcında Klaassen ofsaytta olduğu için gol geçersiz sayıldı.

Oyunun kontrolünü elinde tutan Amsterdam ekibi, etkili paslaşmalarla birçok fırsat yarattı. Mokio'nun sert şutunu Carnesecchi kurtarırken, hızlı bir hücumun ardından iyi bir fırsat yakalayan Marcos Leonardo topu auta gönderdi. Oscar Gloukh da gol perdesini açmak için yeterince fırsat buldu ancak İsrailli oyuncunun vuruşlarında ya İtalyan kaleci gole izin vermedi ya da top kaleyi bulmadı.

Atalanta yalnızca savunma yapmakla yetinmedi. İtalyan ekibi, kornerin ardından topu auta gönderen Scamacca ile tehlike yarattı. Yine de ilk yarının açık ara daha tehlikeli tarafı Ajax'tı. Amsterdam ekibi, İtalyanların yedi şutuna karşılık 11 şut çekti. Dört kurtarış yapan Carnesecchi, devre arasından kısa süre önce Gloukh'un şutunu da çıkararak Ajax'ın öne geçmesini bir kez daha önledi.

Ajax, ikinci yarıda da ilk golü aramayı sürdürdü. Julian Brandt, devrenin başlamasından kısa süre sonra dar açıdan yaptığı vuruşta Carnesecchi'yi geçemedi. Birkaç dakika sonra da Rosa'nın ortasına yaptığı kafa vuruşunda topu auta gönderdi. Ardından Rosa çok iyi bir fırsat yakaladı ancak İtalyan kaleci bu kez de gole izin vermedi.

Ajax, bir saatlik oyun geride kalırken aleyhine verilebilecek bir penaltıdan da kurtuldu. Klaassen, kendi ceza sahasında Nicola Zalewski'ye kayarak müdahale etti. Yere düşen Zalewski penaltı bekledi. Ancak Hırvat hakem, Ajax kaptanının topa dokunduğuna karar verdi ve VAR da bu kararı destekledi.

Ajax'ta Klaassen ve Gloukh'un yerine Viktor Tsygankov ile Abdellah Ouazane oyuna girerken, 66. dakikada beklentileri karşılayamayan Marcos Leonardo'nun yerini Tolu aldı. On bir dakika sonra Brandt'ın hazırladığı pozisyonda iyi bir fırsat yakalayan Tolu, şut çekerken kendi destek ayağına çarptı ve top üstten auta çıktı.

On dakika sonra ise gol geldi. Baas'ın uzun pasını göğsüyle iyi kontrol eden Ajaxlı forvet, kaleye doğru önünde kimse olmadan ilerledi ve Carnesecchi ile karşı karşıya kaldığında soğukkanlılığını korudu: 1-0.

Ardından Ouazane de sol kanatta rakibini güzel bir çalımla geçip neredeyse son çizgiye kadar indi. Çok sert şutunda topu üst direğin altına çarptırarak ağlara gönderdi ve maçın skorunu 2-0 olarak belirledi.

Böylece oyuna sonradan giren oyuncular, Avrupa macerasına geçen hafta Hajduk Split deplasmanındaki utanç verici 2-1'lik yenilgiyle başlayan Ajax'a Konferans Ligi'ndeki önemli ilk üç puanını kazandırdı.