Ajax, perşembe akşamı FC Sion’u mağlup etmeyi başardı. İsviçre Alpleri’ndeki karşılaşmayı Amsterdam ekibi 2-4 kazandı. Ajax, gelecek hafta Amsterdam’daki rövanşta resmen Konferans Ligi ana tablosuna kalma şansını elde edecek.

İsviçre’deki maç, perşembe akşamı yalnızca KIJK’ta izlenebildi. En azından plan buydu. Çok sayıda izleyicide yayın çalışmadı ya da ancak başlama vuruşundan çeyrek saat sonra açıldı.

Ajax taraftarları, o çeyrek saatte zaten çok şey kaçırmıştı. Julian Brandt, altıncı dakikada asist yaptığını düşündü, ancak Marcos Leonardo topun üzerinden geçti. Kısa süre sonra sağdan gelen ortada da tam olarak aynısını yaptı.

Sion, on dakika sonra ilk kez etkili oldu. Winsley Boteli, yaklaşık 20 metreden Marc ter Stegen’in uzanamayacağı bir vuruş yaptı, ancak top direkten döndü.

Ardından Ajax, Brandt ve Steven Berghuis ile skoru açmak adına birkaç fırsat yakaladı, ancak sonuç alamadı. Öte yanda ise Sion golü buldu. Franck Surdez, yerden geriye çıkarılan topu uzak köşeye gönderdi: 1-0.

Devre arasının ardından Ajax kontrolü yeniden eline aldı. Brandt, seken topu harika bir vuruşla doksana gönderdi, kısa süre sonra da Marcos Leonardo, Anton Gaaei’nin ortasında kafayı vurup Ajax’ı 1-2 öne geçirdi.

Ancak bitime yirmi dakika kala Sion bir kez daha eşitliği yakaladı. Jorthy Mokio rakibiyle neredeyse hiç temas etmedi, ama hakem yine de penaltı noktasını gösterdi. VAR müdahale etmemeye karar verdi, ardından Ilyas Chouaref 11 metreden skoru 2-2 yaptı.

İki dakika sonra oyuna yeni giren Tolu Arokodare, Ajax’ı yeniden öne geçirdi. Nijeryalı santrfor, topu uzak mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla kalecinin arkasına gönderdi: 2-3.

Karşılaşmanın son bölümünde Ajax, Sion karşısında farkı daha da açtı. Tolu, topu savunmanın arkasındaki Davy Klaassen’e gönderdi, Klaassen de kaleciyle karşı karşıya pozisyonda son derece soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara yolladı ve skoru belirledi: 2-4.