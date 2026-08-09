Udinese Calcio’ya karşı oynanan hazırlık maçındaki 1-0’lık yenilginin ardından Alman teknik adam sözünü sakınmadı ve 27 yaşındaki oyuncuyla yolların ayrılmasının gerekçelerini açıkça ortaya koydu.

“O harika bir insan ve fantastik bir oyuncu. Ama onun oyun tarzı benim tercih ettiğim şey değil” diye konuşan Flick, eski Almanya Milli Takımı teknik direktörü olarak sağlam ikili mücadeleleriyle öne çıkan oyuncuya son dönemde taktik sisteminde artık neredeyse hiç yer bulamadığını açıkça kabul etti.

Flick ayrıca ince bir eleştiriden de kaçınmadı: “Geçmişteki hatalarının kendisini etkilemesine izin verdi.” Buna rağmen Araujo’ya uzlaşmacı sözlerle veda eden Flick, gelecek için ona sadece en iyisini dilediğini vurguladı.

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Ronald Araujo, satın alma opsiyonuyla birlikte Liverpool’a transfer oluyor

Sekiz yıl ve çok sayıda kupanın ardından Uruguaylı milli oyuncu, ilk etapta bir yıllığına kiralık olarak Liverpool’a katılıyor. Sonraki yaz için Reds ayrıca 55 milyon euro tutarında bir satın alma opsiyonu da güvence altına aldı.

Araujo’nun gözden çıkarılması, İspanyolların hareketli transfer dönemindeki son bölüm oldu. “Hayatta ve futbolda değişiklikler normaldir. Şu anda çok gürültü var. Ama ne istediğimizi biliyoruz. Takımı geliştirmek istiyoruz. Sakiniz” sözleriyle Flick mevcut durumu değerlendirdi.

Perde arkasında bu rota değişikliğinin itici gücü olarak teknik direktör öne çıkıyor. 59 yaşındaki çalıştırıcı, gelecek nesle yer açmak için köklü isimleri de kapının önüne koymaktan çekinmiyor.

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“Bazı zor kararlar almak zorundaydık. Ben de [kulübe] bunu tavsiye ettim. Tüm takımlar değişmek zorunda. Genç oyuncular için yer açmalıyız” diyerek gerekçesini açıkladı Flick.

Araujo’nun vedası, daha önce Robert Lewandowski, Marc-Andre ter Stegen ve Marcus Rashford’un da kurbanı olduğu bu stratejiye uyuyor. Dünya şampiyonu Ferran Torres de, Paris Saint-Germain’e gitmeye hazırlanırken, ayrılık listesindeki bir sonraki önemli isim olarak öne çıkıyor.