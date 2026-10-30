Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, Estevao Willian'ın az süre alması konusunda taraftarların yoğun sorgulamalarının ardından tüm sorumluluğu üstlendi. Alonso, cumartesi günü Manchester United ile oynanacak maç öncesinde kiralık transfer söylentilerine son vererek genç yeteneğin uzun vadeli planlarının merkezinde yer almaya devam ettiğini vurguladı.

Reklam

Alonso, Estevao'nun aldığı süreye yönelik artan eleştirilere yanıt verdi

Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, cumartesi günü Manchester United ile oynanacak Premier League maçı öncesinde 19 yaşındaki Brezilyalı Estevao Willian hakkında soru yağmuruna tutuldu. Estevao, çarşamba günü Liverpool'a karşı alınan yenilgide yedek kulübesinden çıkmadı. Bu durum Chelsea taraftarlarının tepkisini çekti.

Estevao son haftalarda forma şansı bulamasa da Alonso, hücum oyuncusunun gelişimine olan sarsılmaz inancını yineledi.

İspanyol teknik direktör, son dönemdeki taktik tercihlerini kadro derinliğinin ve maçların koşullarının belirlediğini vurguladı.

Alonso, oyuncunun yaşadığı hayal kırıklığının sorumluluğunu üstlendi

Maç öncesi basın toplantısında konuşan Alonso, Estevao'nun oynama isteğinin doğal olduğunu kabul ederken az süre bulmasının sorumluluğunu üstlendi. Alonso, “Evet, elbette oynayacak. Sezon uzun ve herkesin şans bulacağı anlar olacak” dedi.

Reklam Reklam

“Bütün oyuncuların sahada olmak ve oynamak istediği sır değil. İçlerinden biri benim kararım yüzünden yeterince süre alamadığında, olması gerektiği kadar mutlu olmamasının sorumluluğunu üstlenmeliyim.”

Related Topics

Teknik direktör, “Henüz sezonun başındayız ama o da sahada olacak” diye ekledi.

Chelsea Teknik Direktörü, ocak ayında kiralık transfer ihtimalini dışladı

Alonso, Estevao'nun düzenli olarak A takımda oynayabilmesi için ocak transfer döneminde kiralanabileceği yönündeki önerileri kesin bir dille reddetti. Alonso, “Hayır, bu konuda herhangi bir görüşme yok” dedi.

Reklam

“Evet, mesele tutumuyla ilgili değil. Maçların koşullarıyla ve sezonun başlangıcıyla ilgili. O harika biri. Sakatlıkla geçen ilk yılın ardından uyum sağlamak istiyor ama henüz ekim ayındayız ve önemli bir oyuncu olacak.”

“Konuşuyor ve görüşlerimizi paylaşmaya çalışıyoruz... Bunu ben başlatıyorum çünkü o genç ve onu konuşmaya dahil etmem gerekiyor” diye açıkladı.

Reklam

Estevao, Manchester United maçında forma şansı arıyor

Estevao, Chelsea'nin cumartesi günü erken saatte başlayacak maçta Manchester United'ı Stamford Bridge'de ağırlayacağı karşılaşmada forma giymeyi hedefliyor.

Alonso, kadrosundaki her oyuncunun aniden doğabilecek taktik fırsatlara hazır olmasını bekliyor.

Reklam

Chelsea, ülke içindeki müsabakalarda üst üste yaşadığı olumsuzlukların ardından hemen toparlanmayı hedefliyor.