Yunan teknik direktör Georgios Donis yönetimindeki Suudi Arabistan Milli Takımı, daha önce sakatlık nedeniyle kadro dışı bırakılmasına rağmen bir oyuncuyu Katar'ın başkenti Doha'daki kampına davet etme kararı aldı.

Donis, geçtiğimiz çarşamba günü Suudi Arabistan Milli Takımı'nın mevcut uluslararası ara dönemini geçireceği nihai kadrosunu açıklamış, listeye 30 oyuncu alınmış, ancak sakatlıktan muzdarip oyuncular bu listede yer almamıştı.

Ancak Suudi Arabistan Milli Takımı, bugün cumartesi günü "X" platformundaki resmi hesabından, El Şabab'ın kanat oyuncusu Hemam el Hemami'yi, sakatlığının devam etmesine rağmen Doha'da düzenlenecek kampa katılmak üzere davet ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan, bu ayın 9'u ile 17'si arasında Doha'da kampını gerçekleştirecek ve bu süreçte 13 ve 17 Kasım tarihlerinde sırasıyla Güney Kore ve Özbekistan'a karşı iki hazırlık maçı oynayacak.

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Suudi Arabistan Milli Takımı açıklamasında, Hemam el Hemami'nin Katar'ın başkenti Doha'daki Aspetar merkezinde 3 hafta süren rehabilitasyon programını tamamladığını belirtti.

Açıklamada, El Şabab kulübüyle koordinasyon içinde, Hemami'nin rehabilitasyon programının son aşamasını sağlık ekibinin gözetiminde tamamlamak üzere Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Katar'daki kampına katılması konusunda anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Hemam el Hemami, Suudi Arabistan Milli Takımı ile "Körfez 27" Arap Körfezi Kupası'na katıldığı sırada sakatlanmıştı. Suudi Arabistan, finalde Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-0 mağlup ederek bu kupanın şampiyonu olmuştu.

Hemami'nin Körfez turnuvasında dikkat çeken performanslar sergilediğini, Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı oynanan final maçında bir gol kaydettiğini ve ayrıca turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü aldığını hatırlatalım.