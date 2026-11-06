“Oynamam gerekiyor!” Federico Gatti’den Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti’ye doğrudan talep

Federico Gatti, Juventus'un Avrupa'da aldığı kritik galibiyetin ardından forma süresiyle ilgili Luciano Spalletti'ye net bir mesaj verdi. Savunma oyuncusu, AZ Alkmaar karşısında zorlu bir mücadele sonunda kazanılan maçta birlikte etkili bir performans sergiledikleri takım arkadaşı Randal Kolo Muani'yi de övgüye boğdu.

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Juventus'tan Avrupa'da kritik galibiyet

Juventus, Avrupa kupalarında AZ karşısında kritik bir 2-1'lik galibiyet elde etti. Ekim 2023'ten bu yana AZ Stadion'da hiçbir deplasman takımı kazanamadığı için bu sonuç, İtalyan ekibi açısından önemli bir başarıydı.

Gecenin Juventus adına öne çıkan oyuncusu Kolo Muani'ydi. Forvet, Teun Koopmeiners'in golünde akıllıca bir asist yaptıktan sonra kendisi de gol atarak farkı ikiye çıkardı. Mexx Meerdink'in Hollanda ekibi adına farkı bire indirmesiyle konuk takım gergin bir son bölüm geçirdi. Ancak Juventus üstünlüğünü koruyarak üç puanı aldı.

Gatti'den Spalletti'ye mesaj

Etkileyici deplasman galibiyetinin ardından Gatti, fiziksel durumuyla ilgili Spalletti'ye doğrudan bir mesaj verdi. Savunma oyuncusu, en iyi performansını sergilemek için düzenli olarak sahada süre alması gerektiğini vurguladı.

“Fiziksel olarak yüzde 100 hazır olmam gerekiyordu çünkü yeterince formda değilsen her an bir hata yapabilirsin,” diyen Gatti, Sky Sport Italia'ya şöyle konuştu: “Tam anlamıyla form tutmanın tek yolu oynamak.”

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Performansını değerlendiren Gatti, “O çabayı göstermek ve zorlanmak benim oyun tarzım; form tutmamı sağlayan da bu. O seviyeye ulaşmak için oynamam gerekiyor,” dedi.

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Kolo Muani'nin yeteneklerinden daha fazla yararlanmak

Gatti, Juventus formasıyla belki de en iyi performansını sergileyen takım arkadaşı Kolo Muani'yi de övdü. Her zamanki sol kanat yerine sağ kanatta görev yapan hücum oyuncusu, AZ Alkmaar savunmasına sürekli sorun çıkardı. Gatti, Juventus'un forvetin kendine özgü yeteneklerinden daha fazla yararlanması gerektiğini belirtti.

“Atletizmi ve özellikleriyle harika bir oyuncu. Bir savunma oyuncusu olarak üzerinize doğru koştuğunda onunla başa çıkmanın ne kadar zor olduğunu söyleyebilirim; bu yüzden onun özelliklerinden her zaman yeterince yararlanamadığımızı düşünüyorum,” dedi.

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Odak yeniden Serie A'ya çevriliyor

AZ galibiyetinin ardından Spalletti'nin ekibi, dikkatini yeniden lig mücadelesine çevirecek. Juventus, Serie A'nın bir sonraki haftasında pazar günü Fiorentina ile karşılaşacak. Takım, on maçta topladığı 17 puanla ligde şu anda yedinci sırada yer alıyor.