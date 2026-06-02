Doğu Avrupa'da açılan ilk Lay's RePlay futbol sahası, futbolun keyfi etrafında toplumu bir araya getirmek amacıyla Cumartesi günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde resmi olarak açıldı.

Budapeşte'deki Lay's RePlay sahası, futbola daha geniş erişim imkanı sunarken, inovasyon ve sürdürülebilirliğin nasıl uzun vadeli yerel değer yaratabileceğini de gösteriyor. Saha, Lay's RePlay sahalarının uluslararası ağının bir parçası olup, yaklaşık dört milyon cips paketi, zaman içinde kullanılmak, paylaşılmak ve sürdürülebilir olması için inşa edilmiş yüksek kaliteli bir topluluk spor tesisi oluşturmak amacıyla yeniden değerlendirildi.





Nyúldomb, Lay's RePlay'in en yeni evi oluyor. Bu, şehrin UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmasıyla aynı zamana denk geliyor. Bu anıtsal etkinlik, küresel futbol ilgisini yerel bir topluluk ortamına çekiyor ve Lay's'in futbol topluluğuna olan uzun soluklu bağlılığını ve resmi UEFA Şampiyonlar Ligi final ortağı olarak rolünü yansıtıyor.

Daha geniş kapsamlı Lay's RePlay girişimi ile uyumlu olarak, Budapeşte sahası sadece bir altyapıdan daha fazlasını temsil etmeyi amaçlıyor. Bu saha, hem insanlar hem de gezegen için olumlu sonuçlar sağlamaya odaklanan şirketin daha geniş gündemi olan PepsiCo Positive (pep+) programının bir parçasını oluşturuyor ve UEFA Çocuk Vakfı ve Common Goal ile yapılan ortaklıklar sayesinde hayata geçiriliyor.

Bu ortak taahhüt, Macaristan milli takımı ve Liverpool'un yıldızı Dominik Szoboszlai ile Újpest FC orta saha oyuncusu ve Macaristan Kadın Milli Takımı oyuncusu Orsolya Dencz'in katıldığı açılış etkinliğinde de yansıtıldı.

Szoboszlai, "Büyük hayalleri olan ve ayağında topu olan bir çocuk olmanın nasıl bir his olduğunu hala hatırlıyorum," diyor. "Böyle anlar insanın hafızasında kalır. Bugün, Lay's Elçisi olarak, bir şeyler geri verebilme ve yolculuğunun başındaki gençleri destekleme şansım var. Bu, benim için gerçekten çok değerli. Büyük hayaller kurun, herkesten daha çok çalışın ve yolunuzun sizi hayal ettiğinizden çok daha uzağa götürebileceğinden asla şüphe etmeyin."

Dencz ise şunları ekliyor: "Bir futbolcu olarak, kendinizi hoş karşılanmış, desteklenmiş ve özgürce oynayabileceğiniz bir alana sahip olmanın ne kadar güçlü bir şey olduğunu biliyorum. Sporun, tam burada, Nyúldomb'da gelecek nesli nasıl ilham verebileceğini, kapsayabileceğini ve güçlendirebileceğini gösteren bir anın parçası olmaktan gurur duyuyorum."

Etkinlik, yerel topluluktan gelen gençlerle anlamlı zaman geçirmeyi ön plana çıkardı; elçiler ve konuklar, gençlerle birlikte saha içi etkinliklere, oyunlara ve beceri temelli yarışmalara aktif olarak katıldı.

Ortak oyunlar, samimi etkileşimler ve canlı futbol anları sayesinde lansman, Lay's RePlay'in ruhunu yansıtan, katılımcı ve ilgi çekici bir deneyime dönüştü. Büyük açılışın ardından saha, gençleri desteklemek için tasarlanmış düzenli ve yapılandırılmış programlarla herkese açık olarak günlük topluluk kullanımına açıldı.

PepsiCo Küresel Spor ve Eğlence Ortaklıkları Başkan Yardımcısı Adam Warner, şu yorumda bulundu: "Lay's RePlay, basit bir inanca dayanan küresel bir girişimdir: Futbol, gençler için gerçek fırsatlar yaratabilir ve dünyanın dört bir yanındaki topluluklarda olumlu bir değişim sağlayabilir.

"2021'deki lansmanından bu yana, program beş kıtada 12 sahaya ulaşarak bu modelin geniş ölçekte de işe yaradığını kanıtladı. RePlay'i bu kadar güçlü kılan şey, her sahanın küresel hedefleri yerel ihtiyaçlarla birleştirmesi; böylece kapsayıcı, topluluk odaklı bir etki yaratırken, PepsiCo Positive gündemimiz aracılığıyla sürdürülebilirliği de içselleştiriyor."

Warner şöyle devam ediyor: "Futbol evrensel bir dildir. Küçük yaşta futbola başlayan çocuklar için futbol, özgüven yaratır ve takım çalışmasını geliştirir. Bu çocukların gelişimine gerçekten yardımcı olur ve gelecekte onlar için yaratabileceği fırsatlar çok özeldir.

"Bu kesinlikle güzel bir kariyerin başlangıcı olabilir. Benim vizyonum, önümüzdeki haftalarda bu sahada oynayan çocuklardan birinin, belki 2046'da, burada Budapeşte'de bir UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde oynaması."

Lay's ve UEFA Çocuk Vakfı tarafından başlatılan bu küresel girişim, boş cips paketlerini sürdürülebilir, sıfır karbon ayak izine sahip futbol sahalarına dönüştürüyor. Bugüne kadar Lay's RePlay, Güney Afrika, Birleşik Krallık, Brezilya, İtalya, Meksika ve ABD'den Mısır, Türkiye, Kolombiya, İspanya ve Portekiz'e kadar 11 ülkedeki 12 şehre sahalar ve ilgili topluluk programları getirerek dünya çapında 20.000'den fazla topluluk üyesine hizmet verdi.

UEFA Çocuk Vakfı Genel Sekreteri Carine N'koué şöyle diyor: "UEFA Çocuk Vakfı, futbolun gücünü ve ruhunu kullanarak zor koşullarda yaşayan ve fırsatlara erişimi sınırlı olan çocukları desteklemek amacıyla kuruldu. Lay's RePlay gibi projeler, futbolu gençler için umut, gelişim ve kapsayıcılığın kaynağı haline getirerek bu amacı çok somut bir şekilde yansıtıyor."

Common Goal'un kurucusu Dr. Vladimir Borkovic ise şunları ekliyor: "Common Goal olarak misyonumuz, futbolun gücünü kullanarak dünya çapında eğitimi, kapsayıcılığı ve uzun vadeli sosyal değişimi teşvik etmektir."

"Lay's RePlay ile kurduğumuz küresel ortaklık sayesinde, bu misyonu çok somut bir şekilde hayata geçirebiliyoruz. Nyúldomb'da olduğu gibi, gençlerin oynayabileceği, öğrenebileceği ve aidiyet hissedebileceği, yerel topluluklara hizmet eden alanlar yaratıyoruz."