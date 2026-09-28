Bir basın raporu, Portekiz'in dün pazar günü, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının ikinci haftasında ev sahibi Norveç ile oynadığı maçın bitiş düdüğünün ardından Cristiano Ronaldo'nun tepkisini ortaya çıkardı.

41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, takımının Jorge Jesus'un kararıyla 2-1 kazandığı UEFA Uluslar Ligi'ndeki Norveç-Portekiz maçında bir dakika bile sahaya çıkmadı.

Teknik direktör, maç öncesinde Ronaldo'yu yedek kulübesine oturtmasını şu sözlerle gerekçelendirdi: "Bugün üçüncü gün. Ronalodo Galler maçında yaklaşık 70 dakika oynadı ve bugün üst üste iki maçta ilk 11'de yer alamayacağını hissettim."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ronaldo'yu bu dört maçta, sadece birkaç dakikalığına bile olsa, istiyoruz; onu sahada görmek istiyoruz."

Öte yandan "Mundo Deportivo" gazetesi, bitiş düdüğünün ardından ilk 11'de oynayan ve yedek olan tüm takım arkadaşları taraftarlarının bulunduğu Olival Stadı tribünlerine yönelip destekleri için teşekkür ederken ve galibiyeti kutlarken, Ronaldo'nun doğrudan soyunma odasına gittiğini yazdı.

Bu durum bir nebze şaşırtıcı; özellikle de Cristiano'nun maç boyunca bazı olumlu işaretler vermiş olması dikkat çekiyor. Nitekim ikinci yarıda oyundan çıkarılan oyuncuları, özellikle de ilk 11'de kendisinin yerine forma giyen Gonçalo Ramos'u selamlamaya özen göstermişti.

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı ile 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kaldığı son sefer, Haziran 2024'te, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Lizbon'daki Estadio do Jamor'da oynanan Hırvatistan'a karşı bir hazırlık maçında olmuştu.

Resmi maçlarda ise en son yedek kulübesinde bırakıldığı sefer, 2008 Avrupa Şampiyonası grup aşamasında, Portekiz'in bir sonraki tura zaten yükseldiği İsviçre maçında olmuştu.