Dünya futbolunun yönetim organının, bir milli oyuncunun oynama uygunluğuna ilişkin tespit edilen şüphelere rağmen Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni Dünya Kupası elemelerinden çıkarmadığı öne sürüldü.

Bunu New York Times ile Le Monde salı günü, FIFA’nın iç belgeleri ve yazışmalarına dayandırarak bildirdi. Le Monde, FIFA’nın “siyasi nedenlerle” örtbas ettiği “hassas bir mesele”den söz etti.

Buna göre dünya futbolunun yönetim organının hukuk uzmanları, yaptıkları incelemede kaleci Lionel Mpasi’nin federasyon değişikliğine ilişkin belgelerin tamamlanmadığını tespit etti. Mpasi daha önce Fransa’nın genç milli takımlarında forma giymişti. Haberlere göre FIFA, para cezasından Kongo’nun Dünya Kupası play-off’larından men edilmesine kadar çeşitli seçenekleri değerlendirdi. Sonuçta bu önlemlerin hiçbiri uygulanmadı.

Infantino, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile ilgili yeni Dünya Kupası skandalına da mı karıştı?

İncelemenin çıkış noktası Nijerya Federasyonu’nun şikayetiydi. FIFA, kendi açıklamasına göre bunu usule ilişkin gerekçelerle reddetti. Kongo, Nijerya’yı yenerek play-off turnuvasına katılma hakkı kazanmış ve Jamaika’yı geçerek Dünya Kupası biletini almıştı. Mpasi, İngiltere’ye karşı son 16 turunda gelen elenişe kadar tüm maçlarda sahadaydı.

New York Times, Infantino ile bugün Kongo Federasyonu’nun başında bulunan isim arasında bir bağlantı kurdu. Buna göre İsviçrelinin müttefiki olan Véron Mosengo-Omba, inceleme sırasında federasyon başkanlığına adaylığını hazırlıyordu ve ABD, Meksika ile Kanada’daki turnuvaya katılım hakkı elde edildikten sonra seçildi.

FIFA, SID’in bu konudaki sorusunu ise ilk etapta yanıtsız bıraktı. New York Times’ın sorusu üzerine dünya futbolunun yönetim organı, komitelerinin “özerk olduğunu ve vakalara yürürlükteki düzenlemeler ile her somut olayda mevcut olan somut gerçekler temelinde karar verdiğini” bildirdi. 2027’deki yeniden seçimi için güç mücadelesinin ortasında Afrika’nın desteğine ihtiyaç duyan Infantino’nun, bu tür kararlara hiçbir etkisi olmadığı belirtildi.

Dünya Kupası sırasında ABD’li forvet Folarin Balogun’un cezasının kaldırılması büyük tepki çekmişti. ABD Başkanı Donald Trump, son 16 turunda Belçika’ya karşı oynanacak maç (1-4) öncesinde, kendi ifadesine göre Infantino’yu arayarak Balogun’un kırmızı kart cezasının yeniden incelenmesini istemişti. Nitekim yaptırım geri çekildi. FIFA ise disiplin komitesinin bağımsız şekilde karar aldığı yönündeki ısrarını sürdürdü.