“Schalke taraftarlarının yüzde 95’i için, yaptıkları adına şapka çıkarılır, diğerleri ise... Böyle harika bir karakteri altyapılarında yetiştirmiş olmaktan gurur duymalılar; sonra da dünya futboluna sıçrayıp dünyanın en iyi kalecisi ve dünya şampiyonu olan birinden söz ediyoruz. O zaman böyle ağır ifadeler yakışmaz. Bayern’e karşı olduğunuz için ıslıklayabilirsiniz ama bu tür ifadeler gereksiz” dedi Eberl maçın ardından.

FC Schalke 04 altyapısında yetişen ve 2011 yılında 30 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih’e transfer olan Neuer, geri dönüşünde Schalke taraftarlarının tepkisini açık şekilde hissetti. Daha ısınma sırasında Nordkurve’nin toplu tepkisiyle karşılaştı ve 2014 Dünya Kupası şampiyonu kaleci daha sonra da neredeyse her topla buluşmasında ıslıklandı, ayrıca tezahüratların hedefi oldu. Taraftarlar arasında şu tezahürat da vardı: “Biz Schalke’yiz, sen değilsin.”

Bir dönem hem S04 hem de FCB forması giyen eski profesyonel futbolcu Olaf Thon’un, maç öncesinde Neuer için ıslık yerine “saygı ve kabul” çağrısı yapması da sonuçsuz kaldı. Thon’un eski takım arkadaşı Lothar Matthäus da Sky’a konuşurken, “Aslında Manuel Neuer’i alkışlarla karşılamalıydılar, özellikle de son Bundesliga yılında” dedi. Ancak Matthäus’ya göre geçmiş “pek bir şey ifade etmiyor”.

Neuer ise memnuniyetsizlik gösterilerine rağmen altyapısından çıktığı kulüple olan özel ilişkisini sorgulatmadı. Bunu “bir iltifat olarak değerlendiriyorum. Bu sevgidir” sözleriyle yorumladı. Şöyle devam etti: “Burada yeniden olmak güzeldi. Burada 20 yıl geçirdim ve her şeyi öğrendim. Ailem burada yaşıyor. Bundan gerçekten çok keyif aldım.”

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Bu aynı zamanda Neuer’in bir profesyonel olarak Schalke’deki son maçı da olabilir. 40 yaşındaki kaleci muhtemelen son sezonunu geçiriyor ve Bayern Münih ile sözleşmesi sadece sezon sonuna kadar devam ediyor. “Son haftalarda geleceğim hakkında daha sık konuştum ve Veltins-Arena’da bir kez daha sahaya çıkacağımı sanmıyorum” dedi Neuer.