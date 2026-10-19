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Oylama sürüyor: Altın Top'un en büyük kazananı yarışında Cristiano'dan Messi'ye ezici üstünlük

Al Nassr FC - Neom SC
Al Nassr FC
Neom SC
Premier Lig
Red Bull New York - Inter Miami CF
Red Bull New York
Inter Miami CF
ABD 1
C. Ronaldo
L. Messi
Suudi Arabistan
ABD
Portekiz
Arjantin

Tarihi rekabet yeniden alevleniyor

 Inter Miami'nin yıldızı Arjantinli Lionel Messi ile Al-Nassr'ın yıldızı Portekizli Cristiano Ronaldo arasındaki tarihi rekabet, benzeri görülmemiş bir şekilde yeniden gündeme geldi.

 Bu kez iki efsane arasındaki mücadele, Ballon d'Or ödülüne ilişkin resmi bir girişim aracılığıyla yeniden canlanıyor.

 Ödülün resmi platformu, en az iki kez ödülü kazanmış on futbol efsanesinin katılımıyla, tarihinin en büyük kazananını seçmek üzere bir oylama başlattı.

Yarışma bu ekim ayının başlarında başladı ve Paris saatiyle 27 Ekim gece yarısına kadar sürecek.

Arjantin'in " tycsports" ağına göre, katılımcıların efsanenin ödülü kazandığı sezonlar arasından belirli bir sezon seçmeleri gerekiyor.

Modern dönemin en öne çıkan iki yıldızının yanı sıra listede Ronaldo Nazario, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff ve Alfredo Di Stefano yer alıyor.

Dikkat çeken en önemli yönlerden biri, her oyun bir euroya mal olması; buna ek olarak bu yılki törene katılmak için iki biletin çekilişine girme ve ödülle özel bir fotoğraf çektirme teşviki de bulunuyor.

Taraftarlar, aynı kazananı desteklemek için bile birden fazla kez oy kullanabiliyor ve her adayın aldığı yüzdelik oranları görebiliyor.

Şimdiye kadar Cristiano Ronaldo'nun 2008 yılında kazandığı Ballon d'Or, oyların yüzde 62'siyle listeye liderlik ediyor; bu çok büyük bir oran.

 Portekizli yıldız, bu ödülü Manchester United ile formunun zirvesindeyken kazanmıştı ve bu, beş bireysel ödülünün ilkiydi.

Öte yandan, Messi'nin 2012 yılında aldığı Ballon d'Or, oyuncu için tarihi bir sezonu taçlandırmış olmasına rağmen, toplam oyların yalnızca yüzde 13'ünü aldı.

 Ağ, Arjantinli yıldızın aldığı desteğin, ödülü sekiz kez kazanmasına dağıldığına dikkat çekti; Arjantin Milli Takımı ile Katar'daki Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından gelen 2023 yılındaki unvanı, kendisi açısından yüzde 9 ile popülerlik bakımından ikinci sırada yer alıyor.

Bunun ardından Cristiano Ronaldo'nun 2007 (yüzde 7) ve 2016 (yüzde 2) ödülleri geliyor.

 Her iki oyuncunun diğer ödülleri ise yüzde 1'i geçmiyor, bazı sürümlerde ise herhangi bir yüzdelik oran görünmüyor.

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