Bournemouth'un eski kanat oyuncusu Marc Pugh, Eddie Howe'un Manchester United'da eleştirilerin hedefindeki teknik direktör Michael Carrick'in yerini almasına destek verdi. 48 yaşındaki Howe, takımın galibiyet hasretini uzatan çarşamba günkü Como deplasmanında alınan 4-1'lik ağır Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından Manchester United teknik direktörlüğü için öne çıkan adaylardan biri oldu.

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Eski kanat oyuncusundan teknik direktör adayına destek

Pugh, yönetimin Carrick'in görevine son vermesi hâlinde eski teknik direktörünün Manchester United'ı yeniden ayağa kaldırmak için ideal niteliklere sahip olduğuna inanıyor. Çarşamba günü İtalya'da alınan yenilgi, kulübün tüm kulvarlardaki galibiyet hasretini yedi maça çıkardı. talkSPORT'a göre teknik direktörlükten sorumlu direktör Jason Wilcox, değişikliğe gidilmesi durumunda 48 yaşındaki Howe'un göreve getirilmesinden yana. Bununla birlikte eski Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın da nabzı yoklandı.

Yüksek tempo, zorlanan kadroya uygun

Getty Images

Howe'un 2010'da transfer ettiği 39 yaşındaki eski kanat oyuncusu, Vitality Stadium'da geçirdiği dokuz yıl boyunca İngiliz teknik direktörün yönetiminde 232 maça çıktı. Bu dönemde takım, hem League One'dan hem de Championship'ten üst lige yükseldi.

Perşembe günü talkSPORT'un Hawksbee and Baker programına konuşanPugh, talepkâr teknik direktörün kulüp içindeki standartları hemen yükselteceğini söyledi: "Eddie'nin yerinde olsam bu fırsatı kaçırmazdım ama dürüst olmak gerekirse United'ın Eddie gibi birine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Antrenmanların temposu bir kademe yükselecek. Oyuncuların antrenmanları savsaklamasına göz yummayacak.

"Michael'ın buna göz yumduğunu söylemiyorum. Old Trafford'da, United'da perde arkasında neler olduğunu bilmiyorum ama cumartesi ve salı günleri ya da hangi gün olursa olsun sahaya çıkan oyuncuların koşmasını sağlayacaktır. Yüksek presli, yüksek tempolu bir futbol oynatıyor.

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"İşin gevşek tutulmayacağı kesin. Ama taktiksel ve teknik açıdan harika, oyuncularını önemsiyor. Bence Eddie'den çok daha kötü bir tercih yapabilirler, orası kesin."

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Kupa başarısı, adaylığını güçlendiriyor

Howe, St James' Park'taki başarılı beş yıllık döneminin ardından temmuz ayında Newcastle United'dan ayrıldığından beri takım çalıştırmıyor. Tyneside'daki görev süresinde takımını iki kez Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı ve 2025 Carabao Kupası'nı kazanarak Newcastle United'ın büyük bir ulusal kupa için 70 yıllık bekleyişine son verdi. Bu başarılar, Bournemouth'ta Burnley ile geçirdiği dokuz aylık dönemin öncesinde ve sonrasında yaşadığı, hafızalarda yer eden iki dönemin ardından geldi.

Howe, Bournemouth'u ilk döneminde League Two'dan çıkardıktan sonra 2012'de geri dönerek Premier Lig'e kadar taşıdı. Eski teknik direktörünün Manchester'daki boşalan göreve sıcak bakıp bakmayacağı sorulan Pugh şunları ekledi: "Böyle işler sık sık karşınıza çıkmaz ve dünyanın en iyi kulüplerinden biri söz konusu. Bana göre bu fırsatı kaçırmamak gerekir."

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Bournemouth maçı, Carrick'in görevde kalmasını sınayacak

IMAGO

Konumuna ilişkin söylentiler artsa da Carrick'in, United'ın pazar günü Howe'un eski kulübü Bournemouth'u ağırlayacağı maçta takımın başında olması bekleniyor. Old Trafford'da alınacak bir galibiyet, yedi maçlık kötü gidişatı durdurmaya ve yönetimin üzerindeki baskısını hafifletmeye çalışan zor durumdaki teknik direktör için hayati önem taşıyor. Ancak Bournemouth karşısında yaşanacak bir başka olumsuz sonuç, Wilcox ve kulübün karar vericilerini Carrick'in yerine geçecek isim için girişimlerini hızlandırmaya yöneltebilir.