Oxlade-Chamberlain: Kariyerimin en karanlık dönemiydi

Liverpool oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain 367 gün sonra sahalara geri dönmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz sezon ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında dizinden sakatlanan Chamberlain, dün karşısında 73. dakikada oyuna girerek forma hasretini sonlandırdı.

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Maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Chamberlain “367 gün sonra… Neler hissettiğimi açıklayamıyorum ama geri dönmek çok güzel. Geri dönmemde bana yardımcı olan kulüp çalışanlarına ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kariyerimdeki en karanlık dönemde beni destekleyen taraftarlara ise minnettarım” ifadelerini kullandı.

Oyuncusunun geri dönüşüyle ilgili konuşan teknik direktörü Jurgen Klopp "Bir yılın ardından geri döndü. Bu maçta onu oyuna sokmak planımızın bir parçasıydı. Tekrar sakatlanmaması ve tam olarak iyileşmesi adına ona dikkat etmeliyiz. Eğer gol kaydedebilseydi kesinlikle sezonun golü olacaktı. Ama önemli olan onu tekrar yanımızda görebilmekti" sözleriyle düşüncelerini belirtti.