Owen Wijndal, cumartesi günü Ajax formasıyla eski kulübü AZ’ye karşı oynayacak. Amsterdam ekibini favori görse de ona göre Alkmaar’dan gelen konuk takımda da oldukça kaliteli oyuncular var.

Wijndal, De Telegraaf’a yaptığı açıklamada, "AZ uzun yıllardır çok iyi bir takım. Kaliteli oyuncuları ve belirgin bir oyun anlayışları var. Sürekli yeni yetenekler yetiştiriyorlar. Bunu bu sezon da görüyoruz. Sadece Ajax’ın değil, her rakibin AZ karşısında zorlandığını düşünüyorum" dedi.

AZ altyapısında yetişen Wijndal, profesyonel futboldaki ilk maçına yaklaşık on yıl önce bu kulüpte çıktı. Ona göre kulübün vizyonunda ve oyun tarzında o günden bu yana pek bir şey değişmedi.

"Hâlâ kendi altyapılarından yetişen birçok genç oyuncuyla çalışıyorlar. Oyun tarzlarını da hemen tanıyorsunuz. Hücum futbolu oynuyorlar, bekleri sık sık ileri çıkıp inisiyatif alıyor. Bunlar hâlâ o kulübün bir parçası" diyen Wijndal’a, ardından hangi AZ oyuncularının Ajax’ta da oynayabilecek düzeyde olduğu soruldu.

"Bunu söylemek zor, çünkü bizim de çok iyi oyuncularımız var ve aslında her pozisyonu ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Ama kaliteye bakarsanız Stengs’in elbette çok büyük bir potansiyeli var. Clasie’yi de harika bir oyuncu olarak görüyorum. Ayrıca Meerdink, Dijkstra ve Smit gibi büyük yetenekleri var. AZ gerçekten çok kaliteli bir takım."

Gelecek maçlar AJX Eredivisie 16:00 AZ

Bu nedenle Ajax, cumartesi günkü rakibini kesinlikle hafife almamalı. "Elbette kulübün büyüklüğünü Ajax, PSV veya Feyenoord ile kıyaslayamazsınız. Ama oyuncu kalitesine ve her sezon üst sıralarda mücadele etmelerine bakarsanız seviyeleri çok yüksek. Sık sık şampiyon olmuyorlar ama herkes onlara karşı zorlanıyor."

Johan Cruyff Arena’daki karşılaşma cumartesi günü saat 21.00’de başlayacak. Peki Wijndal’a göre favori kim? "Ajax. Elbette kadromuza iyi oyuncular katıldı ve bu bize yardımcı oluyor ama Hollanda liginde Ajax’ı her zaman favori görüyorum."