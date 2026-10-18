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Owen WijndalESPN
Siep Engelen
Çeviri:

Owen Wijndal, Ajax kadrosundaki dikkat çekici bir alışkanlığı açıkladı: "Míchel'in gelişinden beri..."

FC Groningen - Ajax
FC Groningen
Ajax
Eredivisie
O. Wijndal
Michel

Owen Wijndal, FC Groningen - Ajax (2-5) maçının ardından Ajax kadrosundaki dikkat çekici bir alışkanlığı açıkladı. Sol bek, teknik direktör Míchel Sánchez’in çalışma yönteminin oyuncular arasında nasıl ilginç bir duruma yol açtığını anlattı. 

Birçok Hollandalı teknik direktör ilk 11’i maçtan çok önce oyuncularıyla paylaşırken Míchel mümkün olduğunca bekliyor. İlk 11’i ancak maçın başlamasına birkaç saat kala açıklıyor. 

Ona göre bu sayede ilk 11’de oynama ihtimali olan futbolcular maç hazırlıklarına daha uzun süre en iyi şekilde odaklanıyor. Ancak bu yöntemin başka bir sonucu olduğu da ortaya çıktı. 

Wijndal, ESPN kameraları önünde gülmesini tutamayarak, "Hayır, dürüst olmam gerekirse... Bazen takımdaki birkaç arkadaşla ilk 11’i tahmin etmeye de çalışıyoruz" dedi. 

Bu sözler muhabir Cristian Willaert’i şaşırttı. Wijndal, "Evet, tabii ki takım içinde böyle bir şey oluyor. Ama aslında biz de neredeyse hep yanılıyoruz" diye konuştu.

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"Önceki teknik direktörler döneminde ilk 11’i her zaman önceden öğrenirdik ya da antrenmanda giyilen yeleklerden aşağı yukarı anlayabilirdik. Bu teknik direktör farklı bir yol izliyor; ilk 11’i maçtan üç ya da dört saat önce açıklıyor." 

Wijndal, teknik direktörünün bu tercihini anlayışla karşılıyor: "Bence herkesin hazır olmasını istiyor. Daha önce öğrenemiyorsunuz, dolayısıyla hazır olmanız gerekiyor. Bunun takım için iyi olduğunu düşünüyorum."

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